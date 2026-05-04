النائب إيهاب منصور يكشف أزمة المعاشات: دولار في اليوم غير كافٍ للمعيشة

النائب إيهاب منصور يطالب بدراسة جدية لمشروع قانون المعاشات ويكشف عن فارق 30 تريليون جنيه في التمويل ويؤكد أن الحد الأدنى للمعاشات لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية.

أكد النائب إيهاب منصور ، وكيل لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب ، وجود أزمة حقيقية يعاني منها المواطنون فيما يتعلق بصرف ال معاشات ، مشيراً إلى أن الواقع الميداني يتجاوز بكثير التصريحات غير الواقعية.

وأوضح أن الناس يقفون في طوابير طويلة أمام مكاتب الصرف لأيام متتالية، في مشهد يعكس الحاجة الماسة إلى الاعتراف بالمشكلة من أجل إيجاد حلول فعالة. وأشار إلى أن رفضه لمشروع قانون المعاشات يعود إلى عدم وجود دراسة جدية ومفصلة تبرر الأرقام المطروحة، خاصةً مع الزيادة الكبيرة في التزامات الخزانة العامة لدعم صندوق المعاشات.

وأضاف أن حساباته الدقيقة كشفت عن وجود فارق ضخم يقدر بـ 30 تريليون جنيه على مدار الخمسين عاماً القادمة، متسائلاً عن كيفية توفير هذه المبالغ الهائلة، وكيف يمكن تبرير هذا الفارق الكبير بين الأرقام الجديدة والقانون القديم. وتساءل النائب عن مدى منطقية طرح هذه الأرقام دون وجود دراسة علمية موثوقة تدعمها، مؤكداً أنه أعلن رفضه المبدئي للمشروع بسبب غياب هذه الدراسة.

كما سلط الضوء على المعاناة الكبيرة التي يواجهها أصحاب المعاشات بسبب منظومة الصرف المعقدة والبطيئة، ونقص عدد الماكينات، وتكرار الأعطال في النظام، مما يضطرهم إلى الانتظار لساعات طويلة أو حتى أيام للحصول على مستحقاتهم. وأشار إلى أن قيمة المعاش بعد الصرف غالباً ما تكون غير كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية لأسبوع أو أسبوعين. وأعرب عن استيائه من أن الحد الأدنى للمعاشات لا يتجاوز دولاراً واحداً في اليوم، متسائلاً عن قيمة هذا المبلغ الضئيل لأصحاب المعاشات الذين يعانون غالباً من الأمراض المزمنة.

وطالب بربط الزيادة السنوية في المعاشات (العلاوة) بمعدل التضخم وارتفاع الأسعار، وأن لا تقل هذه الزيادة عن 20% لتمكين أصحاب المعاشات من العيش بكرامة. وانتقد النائب حرمان بعض الموظفين من الحصول على الخدمات الصحية بسبب تقاعس شركاتهم عن توريد الاشتراكات التأمينية، على الرغم من خصمها من رواتبهم، مؤكداً أنه سيواصل تقديم طلبات الإحاطة لدعم المواطنين في هذا الشأن.

وطالب بضرورة الكشف عن آليات إدارة استثمارات صندوق المعاشات التي تقدر بمليارات الجنيهات، وتقديم دراسة اكتوارية شاملة توضح ما إذا كانت الهيئة تسير على الطريق الصحيح أم أن هناك مشكلات تتطلب تدخلًا عاجلاً. وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يتضمن تعديل المادة (111) بهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويهدف التعديل إلى زيادة القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، مما يعكس زيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه. هذا التعديل يأتي في ظل سعي الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، إلا أن النائب إيهاب منصور يرى أن هناك حاجة إلى دراسة أعمق وأكثر تفصيلاً لضمان تحقيق هذه الأهداف بشكل فعال ومستدام.

إن قضية المعاشات تمثل أولوية وطنية، وتتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول جذرية تضمن حقوق أصحاب المعاشات وتحافظ على استقرار النظام التأميني في البلاد





