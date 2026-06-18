الناقد محمود شوقي: نورا بصمة فنية خاصة في السينما المصرية وتعاونات مع عادل إمام ورشدي أباظة وفريد شوقي

استعرض الناقد الفني محمود شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد أبرز محطات مسيرة الفنانة نورا الفنية من بداياتها وstellar تعاوناتها مع عادل إمام ورشدي أباظة وفريد شوقي، وتأثيرها فيaker جيلها، مؤكداً دورها البارز في history السينما المصرية عبر أفلام بارزة مثل "العار" وثنائياتها مع نور الشريف.

في حلقة خاصة من برنامج صباح البلد، استضاف الناقد الفني محمود شوقي للحديث عن مسيرة الفنانة المصرية القديرة نورا ومساهمتها البارزة في السينما العربية. أكد شوقي أن نورا تُعد واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية عبر أجيال مختلفة، حيث استطاعت أن تترك بصمة فنية خاصة تجمع بين ملامح الفن الجميل وأدوار السبعينيات والثمانينيات.

وأوضح أن نورا نجحت في تكوين مكانة بارزة وسط نجمات جيلها، مثل نجلاء فتحي وميرفت أمين ومديحة كامل، مؤكداً أن حضورها السينمائي كان مختلفًا ومؤثرًا في مختلف مراحل مسيرتها الفنية. وتناول شوقي في مداخلته أبرز المحطات والتعاونات الفنية في مسيرة نورا، مشيرًا إلى تعاونها مع كبار نجوم السينما.

ففي بداياتها، شاركت في عدد من أبرز أفلام الفنان عادل إمام، منها فيلم "المحفظة معايا" و"غاوي مشاكل"، وهو ما ساهم في ترسيخ نجوميته، وقد وصفها إمام بأنها كانت "وجه السعد" في تلك المرحلة. كما أشار إلى تعاونها مع الفنان رشدي أباظة في فيلم "يا رب توبة" عام 1979، وإلى إعجاب أباظة بأدائها الفني.

بالإضافة إلى ذلك، Mentioned دعم الفنان فريد شوقي لها فنياً، حيث قدما معًا أكثر من 10 أفلام من أبرزها "الندم" و"ومضى قطار العمر"، مما ساهم في إبراز أدوار جديدة ومختلفة له أيضاً. وتوقف الناقد الفني عند أبرز الأدوار التي شكلت تاريخ نورا السينمائي، أبرزها دور "روقة" في فيلم "العار" عام 1982، والذي يُعد من العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية.

كما سلط الضوء على نجاح ثنائياتها الفنية مع النجم نور الشريف في أعمال مثل "ضربة شمس" و"جري الوحوش" و"الغيرة القاتلة"، والتي تركت أثراً كبيراً في ذاكرة الجمهور. ويبدو من خلال هذه المحطات أن نورا استطاعت بموهبتها واختياراتها أن تخلد في تاريخ السينما كواحدة من أبرز نجماتها، قادرة على تقديم أداء متنوع ومؤثر عبر عقود





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