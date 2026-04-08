النائب أشرف سعد: توجيهات الرئيس بشأن الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة وأمن الطاقة

أكد الدكتور أشرف سعد، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في جمهورية مصر العربية. وقد صرح 'سعد' في تصريحات خاصة بأن هذه الخطوة تعكس رؤية ثاقبة للمستقبل، وتهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ويدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، أشاد 'سعد' بالدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في تحقيق التهدئة والتوازن في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدور المصري في التهدئة بين واشنطن وطهران يُعتبر نموذجًا للدبلوماسية الحكيمة والفعالة. كما تطرق إلى أهمية مبادرة سيارات المصريين بالخارج، مؤكدًا على ضرورة دراسة تفعيلها مرة أخرى لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة. وأوضح أن مشروعات القيمة المضافة تمثل قاطرة حقيقية لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يُسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية الشاملة. كما حذر البرلماني الحكومة من خطورة عدم وجود خطة تنفيذية واضحة لاستقطاب الاستثمارات التشغيلية، مؤكدًا أن هذا الأمر يهدد النمو الاقتصادي ويؤثر سلبًا على فرص العمل والتنمية. بناءً على ما سبق، يرى الدكتور أشرف سعد أن التوجه نحو الطاقة المتجددة يمثل ضرورة حتمية، وأن تحقيق مزيج طاقة متوازن هو السبيل الأمثل لضمان استقرار منظومة الكهرباء في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الطاقة وتقلبات الأسواق. وأوضح أن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكاليف الاستيراد وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية. وأشار إلى أن التحول نحو الطاقة الخضراء يفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما يدعم خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية. وأضاف 'سعد' أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ووضع خطط واضحة ومحددة لتنفيذ المشروعات وتذليل العقبات. كما دعا إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز البحث العلمي والتطوير في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار إلى أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مراحل تنفيذ المشروعات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بأعلى كفاءة وفعالية. وأكد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال الطاقة المتجددة، وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة. وأخيرًا، شدد الدكتور أشرف سعد على أن التوجه نحو الطاقة المتجددة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة تمليها تحديات العصر ومتطلبات التنمية المستدامة، وأن مصر قادرة على تحقيق الريادة في هذا المجال من خلال التخطيط السليم والتنفيذ الفعال والتعاون البناء





