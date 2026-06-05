النائب العام يوجه بحملات تفتيشية موسعة على مراكز الإصلاح والتأهيل لتعزيز حقوق الإنسان

في إطار جهود تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وجه النائب العام المستشار محمد شوقي حملات تفتيشية شاملة على ستة من كبرى مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، بهدف التأكد من تفعيل الضمانات الدستورية ومراقبة الأوضاع المعيشية والطبية للنزلاء وانتظام منظومة التأهيل والاشتراطات الصحية.

في تحرك قوي لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ، شنت النيابة العامة حملات تفتيش ية واسعة على ستة من كبرى مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف محافظات مصر، وذلك بتوجيهات من النائب العام المستشار محمد شوقي.

استهدفت الحملة مراكز جمصة والعاشر من رمضان والمنيا ودمنهور وأبو زعبل ووادي النطرون، بهدف التأكد من تطبيق الضمانات الدستورية على أرض الواقع، ومراقبة الأوضاع المعيشية والطبية للنزلاء، وضمان انتظام برامج التأهيل والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل هذه المرافق. وبدأ النائب العام بتكليف فرق من النيابة للانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل جمصة (3، 4)، حيث قام الفريق بفحص عنابر النزلاء للتأكد من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها للعدد، وظروفها التي تحترم الخصوصية.

كما تم الاستماع إلى آراء بعض النزلاء حول أوضاعهم، وقد أكدوا عدم وجود أي شكاوى، مؤكدين حصولهم على كامل حقوقهم القانونية. تأتي هذه الحملة استمراراً لتوجيهات النائب العام بإجراء تفتيش دوري على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة. كما زار الفريق المركز الطبي المرافق، وتفقد حالة النزلاء المتابعين للعلاج، وانتظامهم في تلقي الرعاية الصحية المناسبة، وفحص الصيدلية ومناطق التريض وأماكن الزيارة مع مراجعة دفاتر السجلات، بالإضافة إلى المبنى التعليمي ودور العبادة ومكتبة الاطلاع والملاعب الرياضية وغرف الهوايات.

وفي نهاية الزيارة، تحقق الفريق من مطبخ المركز وفحص صلاحية الأطعمة ومدى مطابقتها للمعايير الصحية. أعلنت النيابة العامة استمرار هذهCampaign لتفتيش أقسام ومراكز الشرطة وزيارة مراكز الإصلاح المجتمعي، في إطار دورها في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية وفق الدستور والقانون، وستتابع أي شكاوى ترد بهذا الشأن





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