الناقد سمير شحاتة يوضح دور اللجنة الطارئة في إنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي

يؤكد شحاتة أن هدف اللجنة ليس إنشاء كيان بديل للجمعية، بل إصلاح الأزمة الثقافية لضمان استمرارية أحد أقدم المهرجانات السينمائية في المنطقة

أعلن الناقد سمير شحاتة ، رئيس اللجنة الطارئة المكلفة بإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي ، عبر صفحته على فيسبوك أن هدف اللجنة ليس إنشاء كيان موازٍ للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بل هو العمل على إحياء الدور التاريخي للجمعية وضمان استمرارية المهرجان في ظل الأزمة الحالية.

وشدد شحاتة على أن الجمعية هي "البيت الشرعي والتاريخي" للكتاب والنقاد السينمائيين، وأن مهرجان الإسكندرية يستمد شرعيته ومكانته من ارتباطه العميق بهذه المؤسسة. وأضاف أن اللجنة لا تسعى إلى أن تكون بديلاً عن الجمعية، بل تسعى إلى إصلاح ما أظهرته التقارير الأخيرة من قصور في تحقيق الأهداف الثقافية والفنية، وإعادة الجرأة والجاذبية إلى البرنامج الفني للمهرجان.

تعود جذور الأزمة إلى قرار اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة، التي رفضت منح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي تصريح إقامة دورته الثانية والأربعين، مستندة إلى تقارير تشير إلى تراجع تأثير المهرجان ومحدودية ارتباطه بجمهور مدينة الإسكندرية. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الثقافية والسينمائية، خصوصاً أن المهرجان يُعَدُّ من أقدم المهرجانات السينمائية في مصر والعالم العربي، إذ تأسس عام 1979 وله تاريخ حافل بتقديم أعمال سينمائية محلية وعالمية متميزة.

وأعربت العديد من الأصوات الفنية عن قلقها من أن يؤدي الإلغاء المؤقت إلى تفتيت التراث الثقافي للمدينة وفقدان فرص عرض الأفلام المستقلة التي تعتمد على المنصة الدولية للمهرجان. في إطار الجهود المستمرة لحل الأزمة، أكدت اللجنة الطارئة على ثلاثة مبادئ أساسية: عدم السعي لإنشاء كيان بديل أو منافس للجمعية، الاعتراف بأن الجمعية هي المظلة الشرعية للتنظيم الفني للمهرجان، والعمل على إتمام مهمة الإصلاح وإعادة الجمعية إلى أداء دورها الطبيعي.

وتعهدت اللجنة بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المعنية لتقديم توصيات فنية وإدارية تسهم في رفع مستوى البرنامج وتعزيز مشاركته الجماهيرية. وفي الوقت نفسه، أشار شحاتة إلى أن اللجنة ستستمر في تعزيز الحوار مع المخرجين والكتاب والنقاد لتحديد السبل التي من شأنها إنعاش حضور المهرجان على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن مسرحية "انتحار معلن" ستشارك في مهرجان سيبيو الدولي للمسرح برومانيا في 20 يونيو، كإشارة إلى التزام مصر بالمشاركة الثقافية العالمية رغم التحديات المحلية





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