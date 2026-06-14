النائبة ثريا البدوي تدعو إلى تنظيم الفضاء الرقمي ومواجهة فوضى المحتوى على وسائل التواصل

تقدم النائبة ثريا البدوي طلب إحاطة لرفع قضية الفوضى الرقمية إلى أعلى المستويات الحكومية، مطالبًة بوضع إطار تشريعي واضح يحدد آليات التعامل مع المحتوى المضلل والابتزاز الرقمي، حفاظًا على هيبة المؤسسات واستقرار الإدارة العامة.

قامت النائبة الدكتورة ثريا البدوي، نائبة رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة إلى الجلسة العامة يهدف إلى إحالة مسألة "فوضى الفضاء الرقمي" إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الاتصالات، وزير الداخلية، ووزير الدولة للإعلام.

وتضمنت الإحاطة تحليلاً مفصّلاً للظاهرة التي تتسم بتراكم الشكاوى المتكررة والموارد المهدرة على التعامل مع المحتوى غير المنظم على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح التقرير أن العديد من الحسابات تُستهدف بعمليات تصفية سريعة أو تشويه سمعة عبر ما يعرف بـ "التريند" الموجه، في حين يصعب التمييز بين الشكاوى الحقيقية والمبادرات التي تهدف إلى الابتزاز الإلكتروني أو التشهير.

هذا التخبط الرقمي أدى إلى اختراق الخصوصية وإجهاد الأجهزة الحكومية، التي تجد نفسها مضطرة للرد الفوري على كل منشور أو مقطع فيديو يثير ردة فعل واسعة على السوشيال ميديا، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة اتخاذ القرار ويجعل السياسات العامة رهينة للضغط الرقمي اللحظي





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