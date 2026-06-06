النائب عاصم عبد العزيز مرشد يطالب بحو شامل لمنع انتحال صفة الأطباء في مصر

طلب النائب عاصم عبد العزيز مرشد إحاطة إلى الحكومة للحد من انتشار حالات انتحال صفة الطبيب، مشددًا على ضرورة إنشاء نظام رقمي موحد للتحقق من الشهادات وتفعيل الرقابة الصارمة للحد من المخاطر على صحة المواطنين.

في الأيام القليلة الماضية، تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ليتناول الوقائع الأخيرة المتعلقة بانتحال بعض الأفراد صفة الأطباء وممارسة مهنة الطب دون الاستناد إلى مؤهلات علمية أو تراخيص قانونية.

وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وسلامتهم، مشيرًا إلى أن الغطاء الرقابي داخل المنظومة الصحية لم يكن كافيًا لمنع دخول هؤلاء المنتحلين إلى المستشفيات والعيادات. كما تناولت المناقشات في الجلسة البرلمانية مسألة توحيد نظام رقمي يربط الجامعات بوزارة الصحة والنقابات المهنية، يهدف إلى التحقق الفوري من صحة الشهادات الطبية وتأكيد صلاحية الأطباء قبل السماح لهم بممارسة المهنة. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز الشفافية وتقلل فرص انتحال الألقاب، وتدعم الثقة العامة في مؤسسات الرعاية الصحية





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