النائبة ميرال الهريدي: توجيهات السيسي بشأن قوانين الأسرة ثورة اجتماعية لتعزيز الاستقرار الأسري

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة المصرية من خلال معالجة قضايا النفقة والحضانة والاستضافة وتوفير بيئة مستقرة للأطفال والنساء.

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ ، عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى البرلمان تمثل رؤية قيادية عميقة تضع المواطن المصري في صميم عملية التنمية. هذه الخطوة تعزز العدالة الاجتماعية وتوفر حياة كريمة للفرد والأسرة والمجتمع ككل، مما يعكس اهتمام الدولة برفاهية وتقدم المواطنين.

ووصفت الهريدي هذه الخطوة بأنها ليست مجرد تعديل تشريعي تقني، بل هي بمثابة طوق نجاة وثورة اجتماعية تهدف إلى إعادة تشكيل العقد الاجتماعي داخل الأسرة المصرية. هذا التغيير يهدف إلى حماية هوية الأسرة المصرية ومنع تفككها، معتبرةً الأسرة هي الأساس المتين الذي يقوم عليه استقرار الدولة المصرية. هذه القوانين الجديدة ستعمل على معالجة قضايا شائكة ومعقدة طال أمدها، والتي كانت بمثابة نقاط ضعف استنزفت طاقة المجتمع لسنوات طويلة. أوضحت الهريدي في بيان لها أن القوانين الجديدة ستولي اهتماماً خاصاً لملفات حيوية مثل النفقة والحضانة والمسكن، وستضع حداً للتأخير والمنازعات القانونية المرهقة من خلال آليات فعالة تضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها. هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المرأة المصرية، مع الحفاظ على كرامتها واستقلالها المادي والاجتماعي. وأشارت إلى أن معالجة ملف الاستضافة تمثل نقطة تحول حاسمة، حيث يضمن القانون الجديد للطفل الحق في التمتع بعلاقة حقيقية مع كلا الوالدين. الانتقال من مفهوم الرؤية الشكلية التي كانت تتم في مراكز الشباب إلى مفهوم الاستضافة الكاملة سيسهم في بناء شخصية الطفل، وتوفير بيئة نشأة صحية بعيدة عن صراعات الكبار، مما يضمن له الأمان النفسي والاجتماعي. هذا التغيير سيوفر للطفل الفرصة لتكوين روابط قوية مع كلا الوالدين، مما يساهم في نموه النفسي والاجتماعي السليم. وأكدت الهريدي أن استقرار الأسرة يعتبر عاملاً أساسياً لاستقرار الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن هذه القوانين ستساهم في بناء مجتمع متصالح مع نفسه ومنظم قانونيًا. هذا التغيير سيؤدي إلى تقليل معدلات الجريمة والعنف الأسري، وفتح الباب أمام أجيال جديدة قادرة على البناء والمشاركة الفعالة في نهضة الوطن، تحت مظلة قانون عادل يحمي الجميع ولا يظلم أحداً. إن التوجه نحو هذه القوانين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أكثر تماسكاً وعدالة، حيث تعزز حقوق الأفراد وتحمي مصالحهم، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الشاملة للبلاد. هذه القوانين تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأسر المصرية، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وشددت على أن هذه القوانين ليست مجرد تعديلات قانونية، بل هي رؤية شاملة لتطوير المجتمع المصري ككل، من خلال الاهتمام بالوحدة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة





