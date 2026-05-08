النائبة عبلة الهواري: الدولة تمتلك آليات كافية للتعامل مع حالات الاغتصاب ولا حاجة لتشريع جديد

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، أن الدولة تمتلك آليات وجهات مختصة للتعامل مع حالات الناجيات من جرائم الاغتصاب، مشيرة إلى أن المقترح المقدم بشأن إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لا يحتاج إلى تشريع جديد. كما تناولت التقارير قضايا اغتصاب جديدة وحالات حمل ناتجة عن جرائم، مع التأكيد على وجود ضوابط واضحة لحماية حقوق الأطفال.

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك آليات وجهات مختصة للتعامل مع حالات الناجيات من جرائم الاغتصاب ، مشيرة إلى أن المقترح المقدم بشأن إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لتوفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات لا يحتاج إلى تشريع جديد.

وقال الهواري لـ “صدى البلد” إن هناك دورًا لإيواء المعنفات وكيانات متعددة تقدم الرعاية والدعم للحالات التي تتعرض للعنف أو الانتهاكات، موضحة أن مصدر التشريعات في مصر هو الشريعة الإسلامية، مما يستوجب مراعاة هذا الإطار عند مناقشة أي مقترحات تتعلق بالحماية الاجتماعية أو القانونية. وتساءلت الهواري: “هل الدولة ترى أن هذه الحالات تحتاج إلى حماية خاصة بشكل منفصل؟ ”، مؤكدة أن منظومة الحماية والرعاية القائمة تتعامل بالفعل مع تلك الحالات وفقًا للضوابط المعمول بها.

وفيما يتعلق بالأطفال الناتجين عن تلك الجرائم، أوضحت “الهواري” أن هناك قواعد وآليات ومعايير محددة يتم تطبيقها بشأن احتضان الطفل ورعايته، بما يضمن الحفاظ على حقوقه ومصلحته الفضلى. جاء ذلك بعد أن تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن توفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب.

وفي سياق متصل، أعرب لاعب أرسنال السابق عن نفيه لتهمتي اغتصاب جديدتين، في حين كشفت تقارير عن قضية اغتصاب طفلتين وحملهما من قبل سفاح هو عمهما بالمنوفية، حيث حددت العقوبة القانونية للمتهم. كما تناولت التقارير ضوابط التعامل مع الحمل الناتج عن الاغتصاب، حيث تم التأكيد على وجود آليات واضحة لحماية حقوق الأطفال في مثل هذه الحالات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جرائم الاغتصاب حقوق الإنسان تشريعات مصرية حماية الأطفال رعاية نفسية

United States Latest News, United States Headlines