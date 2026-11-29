تستعرض تفاصيل خطة حلف الناتو لحماية منشآته العسكرية من الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، مع تسليط الضوء على التحذيرات الروسية المتصاعدة بشأن تصاعد التوترات العسكرية.

كشف حلف الناتو ، خلال استعداداته المتواصلة لتطويع التحديات العسكرية الحديثة، عن خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة وحماية منشآته العسكرية وأفراده المنتشرين في مختلف المناطق. تأتي هذه الخطوة الحساسة قبيل تسليط الضوء على مستجدات العرض الدعائي لمسلسل "بيت بابا 2"، الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس التداخل المستمر بين الاهتمامات الثقافية المحلية والعالمية، حيث تترقب الأوساط الإعلامية والفنية هذا الإصدار الجديد، بينما تستمر المؤسسة العسكرية الأورلية في تحديث استراتيجياتها الدفاعية.

خطة حماية المنشآت من الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة

أوضح العقيد درو كريغ، الذي يشغل منصب مساعد رئيس أركان فيلق الرد السريع التابع للناتو بقيادة بريطانية للشؤون الهندسية والتعاون العسكري المدني، أن الحلف يتبنى الآن إجراءات صارمة للدفاع عن بنيته التحتية. تأتي هذه التدابير رداً على الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المسيرة، والتقنيات المتقدمة للمراقبة عبر الأقمار الصناعية، فضلاً عن الاحتمالات المتزايدة لانتشار الأسلحة فرط الصوتية في ساحات النزاعات المستقبلية.

Also read البنوك المصرية تطلق خدمات مجانية لذوي الهمم خلال ديسمبر 2026

تشمل هذه الخطط الدفاعية الشاملة حماية المستشفيات الميدانية التي تعمل في مناطق متنازع عليها، مما يعزز من قدرة الحلف على استدامة العمليات اللوجستية والطبية تحت الضغط. وكشف العقيد درو كريغ أن التدريب المتخصص للجنود على العمل والتواصل في البيئات تحت الأرض سيحظى بأولوية متزايدة وموثقة خلال الفترة الزمنية القادمة، كإجراء وقائي استباقي ضد التهديدات الجوية الحديثة.

تحوّل المناجم والأنفاق إلى قواعد عسكرية تحت الأرض

أشارت التقارير العسكرية إلى عدم وجود قواعد ثابتة وموحدة بشأن التصميم المعماري للملاذات تحت الأرض، مما يمنح الحلف مرونة تكتيكية كبيرة. وفقاً لخطط الناتو الموضوعة بدقة، قد يتم تحويل مناجم مهجورة قديمة ومواقف سيارات تحت الأرض إلى منشآت عسكرية متكاملة، تستوعب المعدات الثقيلة والقوات بشكل يضمن حمايتها من الضربات المباشرة.

Advertisement

دراسة الحلف عن كثب للتكتيكات الميدانية التي تطبقها القوات الروسية والأوكرانية تتيح له الاستفادة من الدروس المستخلصة مباشرة من النزاع الدائر في أوكرانيا. هذا النهج التجريبي يمكّن المسؤولين العسكريين من تحليل فعالية التصاميم الدفاعية الحالية وتحديد نقاط الضعف قبل تطبيقها على نطاق واسع ضمن هيكلية الحلف الأطلسي.

تحذيرات من الأسلحة الترموبارية ومخاطر المصائد القاتلة

على الرغم من الاعتماد المتزايد على الملاذات تحت الأرض، حذر العقيد درو كريغ من المخاطر الجسيمة المترتبة على ذلك التحول. أشار إلى أن الأنفاق والأماكن المغلقة معرضة بشكل خاص وشديد لتأثيرات الأسلحة الحرارية الضغطية المعروفة باسم "الترموبارية"، والتي تتميز بقدرتها على استهلاك الأكسجين وخلق موجات صدمية هائلة داخل المساحات الضيقة.

أكد المسؤول العسكري أن هذه المنشآت قد تتحول إلى ما وصفه بـ"المصائد القاتلة" إذا لم يحظَ التصميم الهندسي لها بالاهتمام الكافي والدقيق. هذا التحذير يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعايير بناء جديدة تضمن بقاء القوات على قيد الحياة في ظل استخدام أسلحة الدمار الشامل غير التقليدية التي لا تتأثر بالحواجز التقليدية.

موقف روسيا والتهديدات النووية وتكذيب بوتين

في سياق متصل بالتصعيد العسكري، حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، في تاريخ 26 نوفمبر، من أن تصاعد النشاط العسكري للناتو قرب الحدود الروسية يمثل خطراً داهماً يقرب العالم من حافة حرب نووية شاملة. جاء هذا التحذير في ظل تزايد التوترات السياسية والعسكرية بين موسكو والتحالف الغربي.

Advertisement

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة صحفية مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أجراها في فبراير 2024، أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الناتو بأي شكل من الأشكال. ووصف بوتين أي محاولة هجومية على هذه الدول بأنها عديمة الجدوى وغير مجدية، مما يعكس رؤية واضحة للسياسة الخارجية الروسية.

أضاف الرئيس الروسي أن السياسيين الغربيين يتعمدون تخويف شعوبهم من خلال تضخيم التهديد الروسي المزعوم، وذلك بهدف صرف الأنظار عن المشكلات الداخلية التي تعاني منها بلادهم. وأكد بوتين بأن الأفراد الأذكياء يدركون تماماً أن هذا الادعاء هو مجرد افتراء زائف، ولا يستند إلى أي واقع جغرافي سياسي حقيقي.