النادي المصري ينهي تعاقده مع نبيل الكوكي بعد الخسارة أمام الزمالك.. وعماد النحاس خلفاً له

أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن إنهاء تعاقده مع المدرب التونسي نبيل الكوكي، وتعيين عماد النحاس خلفاً له. جاء هذا القرار بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها الخسارة أمام الزمالك في الدوري المصري. يتناول التقرير أسباب رحيل الكوكي، وأداء الفريق في الدوري والكأس، بالإضافة إلى تفوق الزمالك على المصري خلال الموسم.

وافق مجلس إدارة النادي المصري ، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، على قبول اعتذار المدرب التونسي نبيل الكوكي ، المدير الفني للفريق الأول ل كرة القدم بالنادي، وجهازه المعاون عن عدم الاستمرار في منصبه. هذا القرار يأتي بعد سلسلة من النتائج غير المرضية التي حققها الفريق، والتي بلغت ذروتها في الخسارة الأخيرة أمام نادي الزمالك . رحيل الكوكي يمثل نقطة تحول هامة في مسيرة النادي المصري ، حيث يسعى النادي لإعادة بناء الفريق وتحقيق النتائج المرجوة التي يتطلع إليها الجمهور.

مجلس الإدارة يعمل حالياً على اختيار مدرب جديد لقيادة الفريق في المرحلة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق الانسجام والتناغم بين اللاعبين لتحقيق الأهداف المنشودة. وتشير التوقعات إلى أن النادي سيعلن عن اسم المدرب الجديد في الأيام القليلة المقبلة، مع ترقب كبير من الجماهير لمعرفة هوية الشخص الذي سيخلف الكوكي في قيادة الفريق. النادي المصري يدرك تماماً أهمية هذه المرحلة، ويسعى جاهداً لتجاوز هذه الفترة الصعبة، والعودة بقوة إلى المنافسة على الألقاب والبطولات. ووسط هذه التغييرات، يظل الأمل يحدو الجماهير في أن يعود الفريق إلى مستواه المعهود، وتحقيق الانتصارات التي تسعدهم وتفرحهم. شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في أداء النادي المصري، مما أثر سلباً على طموحات الجماهير. تولي المدرب عماد النحاس مسؤولية قيادة الفريق خلفاً لنبيل الكوكي في محاولة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح. الخسارة القاسية أمام الزمالك، برباعية مقابل هدف، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، مما دفع مجلس الإدارة لاتخاذ هذا القرار الحاسم. الزمالك يواصل تفوقه على المصري، محققاً الفوز الرابع هذا الموسم في المواجهات المباشرة بين الفريقين. الزمالك قدم أداءً قوياً، واستغل أخطاء المصري ليحقق فوزاً مستحقاً. المباراة كشفت عن وجود فجوة في مستوى الفريقين، وعززت من قلق الجماهير المصرية. فوز الزمالك على المصري في هذه المباراة يمثل انتصاراً مهماً للفريق الأبيض، ويعزز من حظوظه في المنافسة على لقب الدوري. بينما يعمق من جراح المصري، ويزيد من الضغوط على الفريق وإدارته. وخلال الموسم الجاري، واجه النادي المصري نظيره الزمالك في خمس مباريات، خسر المصري في أربع منها وتعادل في واحدة. هذه النتائج تعكس حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الفريق، والحاجة الملحة لإجراء تغييرات جذرية. ودع النادي المصري بطولة كأس مصر من دور الـ16 بعد خسارته أمام فريق زد بركلات الترجيح، كما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في الدور ربع النهائي. المصري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري برصيد 32 نقطة. هذا المركز يعكس الواقع الصعب الذي يمر به الفريق، ويبرز الحاجة إلى العمل الجاد لتحسين الأداء وتحقيق النتائج الإيجابية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين