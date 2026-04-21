النائبة عبلة الهواري ترفض حظر النقاب وتدعو لتفعيل إجراءات أمنية بديلة

عضو مجلس النواب عبلة الهواري تؤكد على أهمية الموازنة بين الحريات الشخصية والضرورات الأمنية، وترفض المطالبات بمنع النقاب عقب حادثة اختطاف رضيعة.

في ظل الجدل الدائر حول الحريات الشخصية والضرورات الأمن ية في المجتمع المصري، أكدت الدكتورة عبلة الهواري ، عضو مجلس النواب ، موقفها الرافض للمطالبات التي تدعو إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وأوضحت الهواري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس أن مسألة ارتداء الملابس تدخل في نطاق الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، مشيرة إلى أنه لا ينبغي تقييد هذه الحريات بدعاوى عامة ما لم يثبت وجود ضرر مباشر يمس النظام العام، وأن الموازنة بين الحقوق الشخصية والاعتبارات الأمنية هي السبيل الأمثل للتعامل مع هذا الملف الشائك. وأشارت النائبة إلى أن الأجهزة الأمنية تمتلك أدوات وتقنيات متطورة للقيام بدورها في حماية المواطنين دون الحاجة للجوء إلى قرارات إقصائية مثل منع النقاب، مؤكدة أن التحقق من هوية الأشخاص يعتبر حقًا أصيلًا للمجتمع ويمكن تنفيذه بآليات قانونية وإجرائية متعددة. ومن بين هذه المقترحات، لفتت الهواري إلى إمكانية تفعيل إجراءات التفتيش الذاتي من قبل عناصر نسائية مدربة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام كاميرات المراقبة الحديثة في المنشآت العامة، مما يضمن كشف الهوية عند الضرورة دون المساس بخصوصية المرأة أو انتهاك حريتها في اختيار ملابسها، مشددة على أن تعميم اتهام المنقبات بالارتباط بالجرائم هو طرح غير مقبول وغير منطقي. يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة العامة نقاشات حادة إثر حوادث جنائية متفرقة، كان آخرها واقعة اختطاف رضيعة داخل مستشفى بالقاهرة، حيث ظهرت سيدة ترتدي النقاب كمتهمة رئيسية في الواقعة، وهو الأمر الذي أشعل شرارة المطالبات الإعلامية بفرض حظر شامل على النقاب. ومع ذلك، تؤكد الهواري أن الحوادث الفردية لا يجب أن تتحول إلى مسوغ لسن قوانين تقيد حريات الملايين من المواطنات، داعية إلى التمسك بمبدأ الحكمة في طرح الحلول الأمنية التي لا تخلق انقسامًا مجتمعيًا، وتعتمد في الوقت ذاته على الوسائل المهنية والتقنية لضبط الحالة الأمنية بكل دقة واحترافية





