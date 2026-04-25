النادي المصري يدعم ياسر يحيى ويستعد لمواجهة سموحة الحاسمة

زيارة وفد من النادي المصري لعضو مجلس الإدارة ياسر يحيى للاطمئنان على صحته، واستئناف تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة سموحة الهامة في دوري نايل، وراحة سلبية للاعبين بعد التعادل مع إنبي.

قام وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، يرافقه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني القدير عماد النحاس ، بزيارة كريمة لعضو مجلس الإدارة المحترم ياسر يحيى .

جاءت هذه الزيارة الحانية في أعقاب عودة الأستاذ ياسر من رحلة علاجية مهمة خارج البلاد، وذلك للاطمئنان على صحته وتقديم الدعم اللازم له. لم تكن هذه الزيارة مجرد بروتوكول أو مجاملة، بل تجسيدًا حقيقيًا لقيم النادي المصري الأصيلة، التي ترتكز على التكاتف والترابط بين جميع أفراد المنظومة البورسعيدية. إن هذه اللفتة الإنسانية تعكس مدى اهتمام إدارة النادي بأعضائها وتقديرها لدورهم الهام في دعم مسيرة الفريق.

وقد عبر الأستاذ ياسر يحيى عن خالص شكره وتقديره للوفد على هذه الزيارة التي أسعدته وأثلجت صدره، مؤكدًا أنها دليل على الروح العائلية التي تميز النادي المصري. وعلى صعيد الاستعدادات الفنية، عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى معسكره المغلق مساء الجمعة، واستأنف تدريباته المكثفة على ملعب فرع الأكاديمية البحرية بمدينة بورفؤاد. ركز الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس خلال الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين وصقل مهاراتهم الفردية والجماعية.

وشملت التدريبات تمارين متنوعة تهدف إلى تحسين القدرة على التحمل والسرعة والرشاقة، بالإضافة إلى تدريبات على التمرير والتسديد والتكتيكات الهجومية والدفاعية. ويستعد الفريق بقوة لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج في دوري نايل، وهي مباراة مصيرية يسعى خلالها الفريق لتعويض أي نقاط مفقودة وتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في جدول الترتيب. ويؤكد الجهاز الفني على أهمية التركيز والالتزام بتنفيذ التعليمات خلال المباراة، من أجل تحقيق النتيجة المرجوة وإسعاد جماهير النادي المصري الوفية.

كما شدد المدير الفني على ضرورة استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى وتحويلها إلى أهداف، بالإضافة إلى الحفاظ على التوازن الدفاعي ومنع الفريق المنافس من التسجيل. وفي إطار حرصه على منح اللاعبين فرصة للاستشفاء والراحة، قرر المدير الفني عماد النحاس منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب التعادل الأخير أمام فريق إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز. جاء هذا القرار مدروسًا بعناية، بهدف منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة التركيز الذهني والبدني قبل العودة للاستعدادات الفنية للمباريات المقبلة.

ويعتبر التعادل مع إنبي بمثابة نقطة قوة للفريق، حيث أظهر اللاعبون روحًا قتالية عالية وإصرارًا على تحقيق نتيجة إيجابية. وقد شهدت مباراة إنبي والمصري تقلبات في الأداء بين الفريقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب استاد السويس الجديد. وتعد هذه النتيجة بمثابة دافع إضافي للاعبين لتقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة أمام سموحة. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد، استعدادًا للمواجهة الحاسمة.

وتأتي مباراة سموحة في توقيت مهم للفريق، حيث يسعى لتحقيق الفوز للاقتراب من حسم التأهل للدور التالي في دوري نايل. وتحدد يوم الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد، موعدًا لمباراة المصري وسُموحة، وهي مباراة يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لتشجيع الفريق ودعمه في سعيه لتحقيق الفوز





