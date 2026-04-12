النائب محمود طاهر يشيد بقرارات الحكومة بشأن الإسكان وتمديد فترات التصالح

أشاد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتمديد فترات التصالح في مخالفات البناء وتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوات في توفير السكن اللائق للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما دعا إلى تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للمواطنين لضمان نجاح هذه القرارات.

رحب النائب محمود طاهر ، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ب مجلس النواب ، بالقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان وتوفير السكن اللائق للمواطنين. وقد أشاد النائب بقرار الحكومة بتمديد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وكذلك مد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة عن الإيجار القديم، مؤكدًا على أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار طاهر في تصريحاته الصحفية إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمن الحق في السكن اللائق لكل مواطن، وتتماشى مع الدستور المصري الذي يولي أهمية كبيرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين. وأضاف أن تمديد الفترة المتاحة للتصالح في مخالفات البناء يتيح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم في المواعيد المحددة، مما يساهم في حل مشكلات الإسكان غير الرسمي وتحقيق الاستقرار في المجتمع. كما نوّه إلى أهمية أن ترافق هذه القرارات إجراءات تسهيلية وتقديم الدعم الفني للمواطنين لضمان إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.\من جهة أخرى، شدد النائب محمود طاهر على ضرورة أن تتبع قرارات التمديد توجيهات واضحة من الحكومة للجهات المعنية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات التي قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم. وأكد على أهمية أن تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمواطنين، بما في ذلك توفير المعلومات والإرشادات اللازمة حول كيفية التقدم بالطلبات والمستندات المطلوبة. ودعا إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتذليل العقبات وتسهيل عملية توصيل المرافق للوحدات التي تم التصالح عليها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل تحديًا كبيرًا في بعض المناطق، وأن معالجته بشكل فعال يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. كما أشار إلى أهمية قيام الحكومة بتنظيم حملات توعية مكثفة للمواطنين لشرح أهمية التصالح في مخالفات البناء والحصول على وحدات بديلة عن الإيجار القديم، مع التركيز على شرح الإجراءات والمتطلبات بشكل مبسط وواضح. وأكد على أهمية الشفافية في التعامل مع طلبات المواطنين، وتوفير آليات فعالة للتعامل مع الشكاوى والاستفسارات، وذلك لضمان تحقيق رضا المواطنين.\واختتم النائب محمود طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات الحكومية تمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل الجاد لتحسين قطاع الإسكان في مصر، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال. وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل توفير السكن اللائق للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، معربًا عن أمله في أن تواصل الحكومة هذه الجهود، وأن تعمل على تنفيذ المزيد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان. وأكد على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد. كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لتقييم أثر هذه القرارات، والعمل على معالجة أي صعوبات أو تحديات قد تظهر خلال التنفيذ، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة على أكمل وجه. وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال الإسكان، وتبني أفضل الممارسات لتحسين جودة الحياة للمواطنين





