الناخبون المجريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مصيرية

يتوجه الناخبون المجريون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تعتبر الأهم منذ التحول الديمقراطي، وسط منافسة شرسة بين رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحليفه السابق بيتر ماجيار. تتناول المقالة أيضاً تصريحات النائب سمير صبري حول أزمة الغذاء، وتحليل عمرو حمزاوي للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ومقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.

يتوجه الناخبون المجر يون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات تُعد الأهم منذ التحول الديمقراطي في عام 1989. يسعى رئيس الوزراء المجر ي فيكتور أوربان ، الذي أمضى 16 عاماً في السلطة، للحصول على ولاية أخرى، وهي فترة يصفها النقاد بأنها وجهت المجر نحو نظام شبه استبدادي، مما أدى إلى توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتقارب مع روسيا والولايات المتحدة خلال فترة الرئيس دونالد ترامب.

يواجه أوربان منافسة قوية من بيتر ماجيار، الحليف السابق الذي أسس حزب 'تيسا' المنتمي ليمين الوسط، والذي تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية فوزه في الانتخابات. ماجيار، الذي انشق عن أوربان في أوائل عام 2024، قاد حملات انتخابية مكثفة في جميع أنحاء البلاد، مستهدفاً المدن والبلدات والقرى الصغيرة، ومقدماً نفسه كشخص قريب من الناخبين العاديين، ومعالجاً المخاوف الاقتصادية التي يعاني منها البلد. وعد ماجيار بالتغيير، مما أدى إلى حشد دعم واسع من مختلف شرائح المجتمع، معرباً عن ثقته في القدرة على إزاحة أوربان من السلطة.\من ناحية أخرى، صرح النائب سمير صبري بأنه لم يشعر بأزمة غذاء بسبب الحرب، مؤكداً توافر السلع وارتفاع الأسعار بشكل محدود ومؤقت. في سياق آخر، ذكر عمرو حمزاوي أن أمريكا وإيران توجهتا للمفاوضات بهدف تحقيق انتصار سياسي يحفظ ماء الوجه. كما نشرت صحيفة الشروق مقترحاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يتضمن تحديد حد أدنى للنفقة بـ 10 آلاف جنيه، وتخصيص ثلث ثروة الزوج للزوجة. هذه الأحداث المتزامنة تعكس المشهد السياسي والاقتصادي المتشابك، وتشير إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها دول المنطقة.\الانتخابات المجرية تعد نقطة تحول حاسمة، حيث يمثل سباق السلطة بين أوربان وماجيار صراعاً على تحديد مستقبل البلاد. يتنافس المرشحان على تقديم رؤى مختلفة لإدارة شؤون الدولة، مما يعكس انقسامات مجتمعية عميقة. يتركز اهتمام الناخبين على قضايا أساسية مثل الاقتصاد، والسياسة الخارجية، والحريات المدنية، والتكامل الأوروبي. مع فتح صناديق الاقتراع في الساعة 6 صباحاً وإغلاقها في الساعة 7 مساءً، يترقب العالم نتائج الانتخابات، التي قد تشهد تغييراً كبيراً في المشهد السياسي المجري. يحق لحوالي 8 ملايين مواطن الإدلاء بأصواتهم. وعلى الرغم من عدم وجود استطلاعات لآراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أو توقعات في يوم الانتخابات، فمن المتوقع ظهور نتائج جزئية ذات دلالة في وقت متأخر من مساء الأحد





المجر انتخابات فيكتور أوربان بيتر ماجيار سياسة أزمة غذاء

