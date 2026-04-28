النائب أبو العينين يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويؤكد على أهمية التحالف بين الحضارات

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، أن العالم يواجه صراعًا جديدًا لا يعرف حدودًا، وشدد على أهمية الفخر بالإرث الحضاري العربي. كما ناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي وأهمية الحوكمة الأخلاقية، داعيًا إلى تعاون دولي لتحقيق السلام والاستقرار.

أكد النائب محمد أبو العينين ، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، خلال كلمته في ملتقيات الجامعة الأورومتوسطية بفاس حول تحالف الحضارات ، أن العالم يواجه صراعًا جديدًا لا يعرف حدودًا جغرافية أو عقائدية أو دينية.

وأشار إلى أن هذا الصراع يحمل روح الثورة في الفكر والعلم والثقافة، مؤكدًا على أهمية الفخر بالإرث الحضاري الذي تركه الأجداد في مختلف أنحاء الوطن العربي. وأوضح أبو العينين أن الجامعة الأورومتوسطية، التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 20 عامًا، تمثل نموذجًا لفكر يتم صنعه داخل المنطقة، وليس فكرًا يُملى من الخارج. كما شدد على ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي في جميع جوانب الحياة، مع الحذر من الصراعات التي تنشأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدد تماسك الأسر والمجتمعات.

وفي سياق الحديث عن الذكاء الاصطناعي، وصفه بأنه فرصة فريدة لتحقيق طفرة في جميع المجالات، لكنه يحذر من مخاطره إذا تم استخدامه بشكل غير أخلاقي، خاصة من قبل الجماعات الإرهابية. وأكد أن الخوارزميات يجب أن تُدار بقيم الإنسان وإنسانيته، وليس بمفردها، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تحتاج إلى حوكمة أخلاقية صارمة، حيث يجب أن يكون الهدف من الذكاء الاصطناعي تمكين الإنسان، وليس استبعاده أو تحويله إلى سلعة.

كما دعا إلى الشفافية في التعامل مع الإنسان، وحقه في معرفة الآليات التي تتخذ القرارات، مشيرًا إلى أن نحو نصف الوظائف عالميًا خلال السنوات القليلة القادمة ستكون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما شدد على أهمية الحفاظ على ثقافة الأبناء وعدم الاستسلام الكامل للتكنولوجيا، مع المطالبة بوضع حقوق قانونية صارمة قبل إطلاق أي خوارزميات جديدة، داعيًا إلى ميثاق جديد للشفافية الرقمية وإنشاء مرصد للذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الشباب هم صانعو التحول الجديد، وأن الذكاء الاصطناعي سيشكل العالم القادم، مع ضرورة وضع برامج واضحة وفعالة بجدول زمني محدد تُحدد فيه المسؤوليات بدقة. كما هنأ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا على أهمية هذه المناسبة الوطنية. وأضاف أن العالم يواجه تحديات جديدة تتطلب تعاونًا دوليًا، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يجب أن يكون هناك توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على القيم الإنسانية.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الحضارات المختلفة، مؤكدًا أن التحالف بين الحضارات هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في العالم. كما أشار إلى أن التحديات الحالية تتطلب حلولًا جماعية، حيث لا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه التحديات بمفردها. وأكد أن المستقبل يعتمد على التعاون بين الشعوب، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يجب أن يكون هناك توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على القيم الإنسانية.

ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمد أبو العينين الجامعة الأورومتوسطية تحالف الحضارات الذكاء الاصطناعي الحوكمة الأخلاقية

United States Latest News, United States Headlines