النتائج الأولية لنيوزيلندا: لوكسون يتصدر البرلمان مع احتمال استمرار الائتلاف

النتائج الأولية للانتخابات النيوزيلندية تظهر تفوق الحزب الوطني بزعامة كريستوفر لوكسون بفارق ضئيل، مع تعثر الأحزاب الرئيسية في تشكيل حكومية مستقلة.

أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون ، اليوم الأحد 7 نوفمبر، عن وجود فرص حقيقية لائتلافه اليميني للبقاء في السلطة، مع إقراره بأن نتائج الانتخابات تتسم بالتقارب الشديد مما يجعل حسم النتيجة النهائية أمراً صعباً في الوقت الراهن. لم يحقق الحزب الوطني الذي يترأسه لوكسون، ولا حزب العمال المنتمي إلى تيار يسار الوسط بقيادة كريس هيبكنز ، العدد الكافي من المقاعد البرلمانية لتشكيل حكومة بمفردهما دون الحاجة إلى استقطاب أحزاب سياسية صغيرة للدعم، في انتخابات شهدت تعادلاً ملحوظاً بين المعسكرين.

تفاصيل النتائج الأولية والفارق الضئيل

أسفرت النتائج الأولية عن حصول كل من الحزبين الرئيسيين على نسبة تقارب 29 في المئة من الأصوات، بفارق يصل إلى بضعة آلاف فقط بينهما، مما يعكس شريحة الناخبين المقسمة بدقة. أظهرت البيانات الأولية أن الحزب الوطني قد حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، مما يمنحه الأغلبية الضئيلة جداً التي تتكون من فارق مقعدين فقط إذا تم جمع مقاعد الحزب مع مقاعد شريكيه المتوقعين في الائتلاف، وهما حزب "نيوزيلندا أولا" الشعبوي وحزب "أكت" الذي يدعو إلى تقليص دور الدولة.

Also read سيراميكا كليوباترا يحقق فوزاً تاريخياً ويتأهل لكأس مصر

تصريحات لوكسون حول تشكيل الحكومة

تحدث كريستوفر لوكسون أمام حشيدة من المؤيدين في مدينة أوكلاند وسط هتافات داعمة، قائلاً إن الحزب الوطني عاد ليكون أكبر حزب في البرلمان، وهناك مسار واضح لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد. صرح الرئيس الوزراء الحالي بأنه سيترأس حكومة تصريف أعمال حتى يتم الانتهاء الكامل من فرز الأصوات في 27 نوفمبر، مؤكداً أنه عند صدور النتائج النهائية، ستكون هناك إمكانية لإجراء مفاوضات جادة وشاملة لتشكيل التحالفات المطلوبة.

مواقف كريس هيبكنز والمعارضة

في تجمع مختلف لمؤيديه في منطقة أبر هات القريبة من ويلينجتون، وصل زعيم حزب العمال كريس هيبكنز متأخراً وحظي باستقبال حافل على الرغم من إقراره باحتمال قوي بأن حزبه قد لا يكون جزءاً من الحكومة المقبلة. رد على المتابعين بقوله إن نيوزيلندا قد قالت كلمتها، وأن الأمر قد يستغرق وقتاً إضافياً لفهم المصير النهائي للتصويتات، مضيفاً أن حزب العمال سيفور فوراً في العمل إذا حظي بشرف تشكيل الحكومة بعد النتائج النهائية، وسينافس باستمرار لكسب ثقة الناخبين.

Advertisement

التحديات الاقتصادية والسياسية

يواجه الشعب النيوزيلندي صعوبات جمة في تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، حيث لا تزال أسعار السلع مرتفعة بشكل ملحوظ، وبلغت معدلات البطالة أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان. يعزو كثيرون في البلاد تدهور الاقتصاد النيوزيلندي المعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما أعقبها من أزمة حادة في أسعار الوقود العالمية، مما زاد من العبء على المواطنين.

آليات النظام الانتخابي والوعود السياسية

يفرض النظام الانتخابي المختلط القائم على التمثيل النسبي في نيوزيلندا على الناخبين الإدلاء بصوتين، واحد لقائمة حزبية عامة والآخر لمرشح فردي يمثل الدائرة الانتخابية الخاصة بهم. سعى لوكسون إلى إبقاء ائتلافه اليميني في السلطة متعهداً بعدم فرض ضرائب جديدة بعد ثلاث سنوات مضطربة من الحكم ومحاولتين فاشلتين للإطاحة بزعامته داخل الحزب. من جانبه، وعد حزب العمال بزعامة كريس هيبكنز بتقديم مساعدات لتخفيف الأعباء تشمل توفير زيارات الأطباء والوصفات الطبية مجاناً ووضع سقف لتكلفة النقل العام.