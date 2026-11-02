الناخبون الأمريكيون يسجلون أرقاماً قياسية في التصويت المبكر لانتخابات التجديد النصفي

تتصاعد وتيرة الانتخابات الأمريكية التجديدية النصفي بـ50 مليون ناخب صوتوا مبكراً وسط ترقب كبير لكلمة ترامب الختامية في واشنطن يوم 3 نوفمبر.

تشهد الساعات الأخيرة قبل انطلاق التصويت في الانتخابات الأمريكية التجديدية النصفي نشاطاً انتخابياً مكثفاً وحماساً عالياً بين المواطنين الأمريكيين. أفاد الصحفي رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية المراقب من واشنطن ، بأن أكثر من 50 مليون ناخب أمريكي قاموا بالفعل بأدلاء أصواتهم عبر طرق متعددة تشمل الحضور الشخصي لمراكز الاقتراع أو التصويت عبر البريد.

نسبة تصويت مبكر تضرب أرقاماً قياسية جديدة

يوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن إجمالي عدد الناخبين المؤهلين في الولايات المتحدة للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 يبلغ نحو 250 مليون ناخب. ويعكس ذلك أن نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً تقترب من 20% من إجمالي أعدادهم، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للتصويت المسبق في مسار العملية الانتخابية الحالية.

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حملات دعائية مكثفة قبيل يوم الانتخاب الرسمي

يأتي ذلك في ظل اليوم الأخير الذي يسبق الانتخابات المقرر تنظيمها في الثالث من نوفمبر، حيث تشهد الساحة السياسية تحركات دعائية حثيثة. يتصدر هذه التحركات الكلمة الختامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يصفها الإعلام الأمريكي بـ "المرافعة الأخيرة" أو "الحجة الختامية" لدعم مرشحي الحزب الجمهوري.

موقع خطاب ترامب ومواقف سياسية حاسمة

أوضح مراسل القاهرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي خطابه من أمام بركة الانعكاس المائي القريبة من نصب لينكولن التذكاري في العاصمة واشنطن. ويثير هذا الموقع جدلاً سابقاً خلال ولايته بسبب خطة تجديد البركة بتكلفة مالية كبيرة، ما أثار انتقادات حول جدوى الإنفاق.

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تداعيات واسعة على المراكز الانتخابية والمحلية

تتجاوز أهمية الانتخابات الحالية مجلسي النواب والشيوخ فقط، لتشمل حسم انتخابات حكام الولايات والمناصب المحلية الأخرى. يسبق هذا الحدث تعليق حسين عموتة حول استبعاد إمام عاشش من مباريات الأهلي، مما يعكس اهتمام الشارع المصري، فيما توثق أوكرانيا موقفها الصلب بشأن إقليم الدونباس.

مستجدات الاقتصاد والرياضة في نفس التوقيت

في سياق موازٍ، يراقب المتابعون تحركات سعر الدولار في البنوك المصرية حيث سجل 56.01 جنيه كأعلى سعر شراء، بينما هبط الذهب بعيار 21 بـ265 جنيه. تنتهي مباريات كأس الخليج تحت 17 سنة بموعد مباراة منتخب مصر أمام الإمارات، مع استمرار التركيز على التنمية الشاملة في المنطقة.