النصب بالذهب: كيف تتعرف على الذهب المغشوش؟

أثار قبض الأجهزة الأمنية على 6 متهمين بتهمة تصنيع جنيهات ذهب مزيفة من النحاس وبيعها للمواطنين حالة واسعة من الجدل والقلق. وتبين التحريات الأولية أن المتهمين استخدموا خامات نحاسية ومواد طلاء تشبه ال ذهب الحقيقي بدرجة كبيرة، مع تقليد الأشكال المتداولة في الأسواق بهدف خداع المشترين وتحقيق أرباح ضخمة من عمليات ال نصب .

وتفيد المعلومات المتداولة أن المتهمين كانوا يروجون للجنيهات المزيفة بأسعار أقل قليلًا من سعر السوق لجذب الضحايا، مستغلين رغبة البعض في شراء الذهب بأسعار تبدو فرصة لا تعوض. كما تبين أن أفراد التشكيل استخدموا وسائل متعددة لتسويق القطع المزيفة، من بينها صفحات إلكترونية وعمليات بيع مباشرة، مع الادعاء بأن الجنيهات أصلية وتحمل مواصفات مطابقة للذهب الحقيقي.

ويؤكد تاجر وخبير الذهب حسن محمد أن هناك علامات واضحة يمكن ملاحظتها بسهولة تساعد على اكتشاف الذهب المغشوش أو المطلي قبل الوقوع ضحية للنصب، خصوصًا عند شراء الشبكات أو المشغولات المستعملة. ويعد الدمغة من أهم العلامات التي تؤكد أن القطعة الذهبية أصلية، حيث تحتوي المشغولات المعتمدة على ختم رسمي يوضح العيار مثل 21 أو 18 أو 24. ويحذر الخبراء من وجود علامات مزيفة أو غير دقيقة على الدمغة، لأن ذلك قد يشير إلى وجود غش أو جودة منخفضة.

كما أن تغير لون الذهب أو ظهور بقع داكنة أو تغيرات في اللون خاصة عند الأطراف أو الأماكن كثيرة الاحتكاك يعد مؤشرًا واضحًا على أن القطعة ليست ذهبًا خالصًا. ويحذر تجار الذهب من العروض التي تبدو مغرية بشكل غير منطقي، خاصة عبر الإنترنت أو من مصادر غير معروفة، لأن الأسعار المنخفضة جدًا مقارنة بسعر السوق غالبًا ما تكون مؤشرًا على وجود غش أو جودة منخفضة أو ذهب مطلي وليس ذهبًا خالصًا.

ويُعد الفاتورة الرسمية من أهم وسائل الحماية للمشتري، حيث يجب أن تتضمن وزن القطعة وعيار الذهب وقيمة المصنعية وبيانات المحل. ويُفضل التعامل مع محلات معروفة وذات سمعة جيدة لضمان الحصول على ذهب مطابق للمواصفات





