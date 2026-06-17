النرويج تهزم العراق برباعية في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب النرويج فوزاً كبيراً على نظيره العراقي بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بفضل ثنائية إيرلينج هالاند وهدف لكل من ثيلو أزجارد وهدف عكسي.

حقق منتخب النرويج فوزاً كبيراً على نظيره العراق ي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أوليفال في أوسلو ضمن الجولة الأولى من المجموعة التاسعة ل تصفيات كأس العالم 2026.

ضمت المجموعة إلى جانب النرويج والعراق منتخبي فرنسا والسنغال، مما يجعل هذه النتيجة مهمة للنرويج في بداية المشوار. فرض النجم إيرلينج هالاند نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين في الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 29 بعد تمريرة ذكية من مارتن أوديجارد، وانفرد هالاند بالحارس جلال حسن وسدد الكرة في المرمى. لم يستسلم المنتخب العراقي، ورد سريعاً في الدقيقة 39 عندما أرسل أمير العماري عرضية متقنة من الجهة اليسرى قابلها أيمن حسين برأسية قوية في الشباك، معادلاً النتيجة.

لكن قبل نهاية الشوط الأول، ارتكب دفاع العراق وحارسه جلال حسن خطأً فادحاً في إعادة الكرة، ليستغله هالاند ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43، مانحاً التقدم للنرويج. في الشوط الثاني، سيطر المنتخب النرويجي على مجريات اللعب، وأضاع هالاند فرصة محققة في الدقيقة 60 بعد تصدي رائع من الحارس العراقي. وفي الدقيقة 76، نفذ أوديجارد ركلة ركنية نحو منطقة الجزاء، ارتقى لها ثيلو أزجارد وسدد برأسية قوية في المرمى، مسجلاً الهدف الثالث.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، حاول الدفاع العراقي إبعاد كرة عرضية، لكن أيمن حسين سجل هدفاً في مرماه بالخطأ في الدقيقة 88، ليصبح الهدف الرابع للنرويج. بهذا الفوز، تصدرت النرويج المجموعة بثلاث نقاط، بينما بقي العراق دون نقاط. وأكد مدرب النرويج ستوله سولباكن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن الفريق قدم أداءً قوياً، مشيداً بتألق هالاند وأوديجارد، لكنه حذر من صعوبة المباريات القادمة أمام فرنسا والسنغال.

من جانبه، أعرب مدرب العراق خيسوس كاساس عن خيبة أمله من الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الكثير، مؤكداً أن الفريق سيعمل على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة السنغال في الجولة الثانية. وأضاف كاساس: 'قدمنا شوطاً أول جيداً، لكن الأخطاء الفردية حسمت المباراة لصالح النرويج'. وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز 30 ألف مشجع، ساندوا منتخب النرويج بحماس. وتعتبر هذه المواجهة هي الأولى بين المنتخبين في تاريخ التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث سبق أن التقيا في مباريات ودية.

ويرى المحللون أن النرويج تمتلك فرصة كبيرة للتأهل إلى المونديال بفضل قوتها الهجومية بقيادة هالاند، بينما يحتاج العراق إلى تحسين أدائه الدفاعي إذا أراد المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. وتستعد النرويج لمواجهة فرنسا في الجولة الثانية، بينما يلتقي العراق مع السنغال في مباراة مصيرية





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