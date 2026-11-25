تغلب نادي النصر السعودي على السد القطري بنتيجة 2-1 في مواجهة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث سجل كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس أهداف النصر أمام محمد وعد للسد.

حسم نادي النصر السعودي مواجهته أمام نادي السد القطري بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ب دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2026-2027، ليواصل المسيرة الإيجابية تحت قيادة إدارة الفريق.

تفاصيل اللقاء ونتيجته النهائية

استطاع نادي النصر تحقيق الفوز في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والتي انطلقت صافرة بدايتها في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و10:15 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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أحرز كريستيانو رونالدو هدف التقدم للنصر في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل معه محمد وعد لاعب نادي السد في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أضاف جواو فيليكس الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 52، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 لصالح الفريق السعودي بعد أن تلقى محمد وعد بطاقة حمراء في نهاية الشوط الأول.

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أداء الفريقين وتطور المجريات

سيطر نادي النصر على مجريات اللعب في بدايات المباراة، حيث أظهر استحواذاً واضحاً في الدقيقة 10، مما أتيحت له فرصة تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء.

سرعان ما استجاب نادي السد للهجمة الأولى، حيث سجل محمد وعد هدف التعادل، قبل أن تشهد الدقائق 34 و45+2 محاولات متواصلة من النصر للتقدم مجدداً في النتيجة.

بعد استئناف المباراة، انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب بحلول الدقيقة 68، ولم يطرأ جديد على صعيد المستوى خاصة من جانب السد خلال الدقائق الأخيرة حتى نهاية المباراة.

أهمية الفوز وتأثيره على ترتيب الفرق

يحتل نادي النصر حالياً المركز العاشر برصيد 6 نقاط، ولديه مباراة مؤجلة، وذلك بعد أن استعاد توازنه سريعاً عقب خسارته أمام العين برباعية نظيفة في بداية مشواره.

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حقق نادي النصر انتصارين متتاليين في الجولتين التاليتين لخراب خسارة العين، مما يعزز موقعه في السباق، بينما يدخل نادي السد المواجهة تحت ضغط الحاجة إلى الفوز.

جمع نادي السد نقطتين فقط في أول أربع جولات، محتلاً المركز الـ13، مما يجعله مهدداً بالابتعاد عن سباق التأهل أمام المنافسين الأقوياء في البطولة.