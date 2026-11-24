يواجه النصر السعودي السد القطري يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 في الأول بارك، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. يتصدر رونالدو القائمة في محاولة للنهوض بفرصة الفريق.

يستضيف نادي النصر السعودي نظيره نادي السد القطري في مواجهة رياضية ممتعة ومهمة، وذلك في إطار منافسات المجموعة الغربية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي. تنطلق هذه المباراة الحاسمة يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026 على أرضية ملعب الأول بارك، في مدينة جدة السعودية، وسط ترقب كبير من الجماهير والمتابعين للعبة.

تفاصيل المجموعة وأرقام النصر

يبحث نادي النصر السعودي عن تحقيق نتيجة إيجابية أخرى لاستعادة عافيته في البطولة، بعد أن حقق انتصارين في مبارتيين قبل الأخيرة، فيما خسر المباراة الافتتاحية أمام فريق العين الإماراتي. يتواجد الفريق السعودي حالياً في المركز العاشر ضمن جدول ترتيب مجموعة منطقة الغرب، برصيد نقاط محقق حتى الآن.

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تشكيل الفريق واللاعبون الأساسيون

يضم التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي في هذه المباراة العديد من الأسماء المميزة، حيث يشرف على خط الدفاع كل من عواد أمان، ومحمد سيماكان، وإينيجو مارتينيز، ونواف بوشل. وفي خط الهجوم، يعتمد الفريق بشكل كبير على النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى مشاركة كل من عبدالله الحمدان، وجواو فيليكس في تشكيلة الهجوم.

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حقوق البث الإعلامي للمشاهدة

تحتفظ شبكة قنوات بي إن سبورتس بحقوق البث الحصري والتجاري لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لهذا الموسم، حيث ستقوم بنقل المباراة مباشرة عبر شاشاتها الفضائية. كما تتعاون الشبكة مع قنوات الكأس التي ستعرض اللقاء تحديدًا على قناة الكأس 6، لتعميم الفائدة على شريحة واسعة من المشاهدين العرب.

التعليق الرياضي على المباراة

في سياق التجهيزات الإعلامية والتحليلية قبل انطلاق صافرة البداية، اختارت شبكة بي إن سبورتس المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي ليقوم بدور التعليق الحي على أحداث المباراة. سيؤدي الكعبي مهمته الفنية في نقل تفاصيل اللعب والتحليلات الدقيقة للفريقين، مما يضيف قيمة مضافة للمشاهد الرياضي في مختلف الدول.