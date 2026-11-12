النجمة هبة طوجي تزور القاهرة لحضور مهرجان الفسطاط وسط اهتمام جماهيري كبير

وصول النجمة المصرية هبة طوجي إلى القاهرة استعداداً لتقديم حفلها الغنائي في مهرجان الفسطاط الذي ينظمه وليد منصور، في احتفالية فنية تجمع نخبة من نجوم الطرب العربي.

وصلت النجمة المصرية هبة طوجي إلى مطار القاهرة الدولي أمس، وذلك استعداداً للإشراف الفني وتقديم حفلها الغنائي الكبير المقرر إقامته في الأيام المقبلة. وقد جاء هذا الحضور في إطار المشاركات الرئيسية لفعاليات مهرجان الفسطاط ، الذي دخل في ثالث لياليه الغنائية، وهو الحدث الذي يجمع نخبة من أبرز نجوم الطرب والموسيقى في الوطن العربي.

استقبال فني وتنظيمي مكثف بالأسوار

كان في استقبال هبة طوجي بمطار القاهرة المنتج ومنظم الحفلات الكبير وليد منصور، المسؤول الرئيسي عن إدارة وتنظيم سير فعاليات المهرجان الموسيقي. وحرص وليد منصور على الترحيب الرسمي بالنجمة فور وصولها إلى الأرض المصرية، مع الالتزام بإجراءات الاستقبال الدافئة التي تعكس المكانة الفنية المتميزة التي تحتلها الفنانة.

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كما تركزت الجهود خلال هذه الفترة على الاطمئنان التام على انتهاء كافة الترتيبات اللوجستية والفنية الخاصة بالحفل المرتقب، لضمان تقديم عرض مسرحي متكامل. وقد تم التنسيق بدقة بين الفريق التنظيمي والفنان لضمان تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالأداء الغنائي والإضاءة والموسيقى.

إشراف فني ورؤية موسيقية استثنائية

يتولى محمد كامل، رئيس المهرجان، مسؤولية الإشراف المباشر على كافة التفاصيل التنظيمية والفنية التي تحدد مسار فعاليات مهرجان الفسطاط. ويواصل المهرجان تقديم سهراته الغنائية وسط اهتمام فني واسع وإقبال جماهيري لافت، مما يعكس نجاح الفكرة في جذب المتابعين.

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يأتي هذا الاهتمام المتزايد في إطار خطة استراتيجية واضحة تستهدف تقديم تجربة موسيقية استثنائية للجمهور المصري والعربي على حد سواء. وتركز الرؤية الفنية على خلق أجواء احتفالية تدمج بين الأصالة والمعاصرة، مما يضمن استمتاع الحضور بأجواء فنية نادرة.

مجموعة فنية متنوعة وتوقعات جماهيرية

ومن المقرر أن تقدم هبة طوجي خلال الحفل باقة فنية مميزة تشمل أشهر أغانيها وأبرز أعمالها الفنية التي خلدتها الذاكرة. وتعتبر هذه الليلة الغنائية من الليالي المنتشرة جداً من قبل جمهورها الواسع ومحبي الفن الراقي في العالم العربي.

وتستضيف ليالي المهرجان أيضاً العديد من الضيوف الفنيين البارزين، حيث تم الإعلان عن بدء أسعار تذاكر حفلات فنانين آخرين مثل جسار ورامي صبري من مستوى 700 جنيه مصري. هذا التنوع في العروض الفنية يهدف إلى تلبية أذواق شريحة واسعة من الجمهور.