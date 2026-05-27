النرويج تنضم لمظلة الردع النووي الفرنسية في خطوة تعزز الدفاع الأوروبي

إعلان فرنسي نرويجي مشترك حول انضمام النرويج لمبادرة الردع النووي المتقدم واتفاقية تعاون عسكري شاملة.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن موافقة النرويج على الانضمام إلى مظلة الردع النووي الفرنسية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء النرويج ي يوناس غار ستوره في قصر الإليزيه.

وأكد ماكرون أن النرويج أصبحت شريكاً قيماً ولا غنى عنه في الأمن المشترك للأوروبيين والفرنسيين، مشيراً إلى أن انضمامها إلى ما يسمى بمبادرة الردع النووي المتقدم في قاعدة 'إيل لونغ' يمثل مرحلة مهمة لتعزيز الشراكة بين البلدين. كما لفت إلى توقيع اتفاقية 'نارفيك' التي تنص على مبدأ المساعدة المتبادلة وضمان حوارات منتظمة بين الجيشين على كافة المستويات، وتشمل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع الجوي ومنطقة القطب الشمالي والفضاء.

وشدد ماكرون على ضرورة تسريع هذا التعاون في ظل التهديدات الجديدة التي تواجه أوروبا، مؤكداً أن هذه الخطوات تدعم بناء الدفاع الأوروبي. ويذكر أن ماكرون كان أعلن في مارس 2026 عن تغيير في العقيدة النووية الفرنسية وأسماها 'الردع المتقدم' لمواجهة التحولات الجيوسياسية، ووصفها بأنها مكملة لحلف الناتو





