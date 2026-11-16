النصر السعودي يفاوض فيليكس لرفع الراتب وتأمين مستقبله

نادي النصر السعودي يدرس عرضاً لرفع راتب جواو فيليكس إلى 12.5 مليون يورو لتأمين عقد اللاعب، وسط رغبة اللاعب في العودة لأوروبا وبرشلونة يراقب الموقف بدقة.

تتسارع التطورات حول مستقبل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس مع نادي النصر السعودي ، وسط تقارير تفيد برغبة اللاعب القوية في العودة إلى الملاعب الأوروبية. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، نقلاً عن الصحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي النصر يسعى بجد لتأمين استمرار اللاعب في الدوري السعودي للمحترفين، من خلال عرض مالي جديد يعزز استقراره في العاصمة الرياض.

بنود العقد والإمكانيات المالية المتاحة

كشف التقرير عن وجود بند سري في عقد جواو فيليكس مع نادي النصر، ينص على إمكانية تمديد العقد لموسمين إضافيين بعد نهاية الموسم الحالي. وفي حال اتخذ النصر قرار الإبقاء على اللاعب، يصبح النادي هو صاحب القرار النهائي، شريطة الحصول على موافقة اللاعب البرتغالي صراحةً. وإذا قرر النادي الاستمرار معه، سيتطلب الأمر دفع مبلغ إضافي قدره 20 مليون يورو إلى نادي برشلونة الإسباني، وهو النادي الذي يمتلك اللاعب بموجب عقد ممتد.

Also read 12.5% زيادة في القـروض الاستثمارية قصيرة الأجل للمزارعين عام 2022/2023

انضم جواو فيليكس إلى صفوف النصر قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة إعارة لمدة موسمين، مع وجود خيار تجديدها لعامين إضافيين بالاتفاق المشترك بين الأطراف الثلاثة ได้แก่ نادي النصر، ونادي برشلونة، واللاعب نفسه. هذا العقد المعقد يجعل أي انتقال محتمل خاضعًا لشروط صارمة وموافقات متعددة، مما يعقد المشهد الانتقالي المحتمل.

رغبة فيليكس والمفاوضات الجارية

من جانبه، يسعى نادي النصر جاهدًا لإقناع جواو فيليكس بالبقاء، عبر إغرائه برفع راتبه السنوي من 10 ملايين يورو إلى 12.5 مليون يورو، بالإضافة إلى إضافة مزايا أخرى لم يتم الكشف عنها بعد. ويعكس هذا العرض رغبة الإدارة في الحفاظ على أحد أبرز نجوم الدوري السعودي، خاصة بعد أن أظهر اللاعب مستويات عالية خلال فترة تألقه في المملكة العربية السعودية.

Advertisement

أبدى جواو فيليكس بشكل واضح رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية بعد تجربة ناجحة في السعودية، حيث استعاد خلالها أفضل مستوياته الفنية والبدنية. ويبدو أن برشلونة الإسباني هو الوجهة المفضلة للاعب، نظرًا لخبرته السابقة مع النادي الكتالوني، حيث سجل 10 أهداف وصنع 7 أهداف في 44 مباراة أثناء فترة إعارته السابقة لبرشلونة.

خيارات العودة إلى تشيلسي أو برشلونة

في حال لم يوافق نادي النصر على تمديد عقد فيليكس، فإن اللاعب سيعود تلقائيًا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، المرتبط معه بعقد حتى عام 2031. وبسبب تعقيدات الوضع، إذا رغب فيليكس في الرحيل عن السعودية وعدم العودة إلى تشيلسي، فيتوجب عليه الحصول على موافقة صريحة من نادي العاصمة لندن المتابع لحالته.

يظل الأمر برمته في يد ناديي العاصمتين لندن والرياض، حيث تتوقف الخطوة المقبلة على قدرة النصر على إرضاء اللاعب بعرض مالي وجاذبية بقاء، أو على رغبة اللاعب الثابتة في العودة إلى أوروبا. وفي كلتا الحالتين، يظل برشلونة الإسباني طرفًا فاعلاً في المعادلة، سواء من خلال استلام المبلغ المتعاقَد عليه، أو من خلال استعادة اللاعب عبر تشيلسي.