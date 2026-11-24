يلتقي النصر السعودي مع السد القطري يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة. يتصدر النصر سباق المراكز بينما يسعى السد للنقاط وتفادي الخروج.

يستعد نادي النصر السعودي لاستقبال نظيره القطري السد في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوريات ب دوري أبطال آسيا للنخبة. يأتي هذا اللقاء الحاسم يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، في وقت يسعى فيه الطرفان لتحقيق أهداف متباينة داخل المجموعة. يُعد هذا اللقاء فرصة ذهبية للنصر لتثبیت مراكزه الصاعدة، بينما يمثل حياة أو موت للسد من الناحية التنافسية لتفادي الخروج المبكر.

تحليل وضع الفريقين قبل المواجهة المباشرة

يحتل النصر المرتبة العاشرة في الترتيب العام للدوري برصيد 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة لديه لم تتم خسارته بعد. بدأ الفريق مسيرته في البطولة بخسارة قاسية أمام العين بنتيجة رباعية نظيفة، إلا أنه تمكنت من استعادة توازنها الفني والرياضي بسرعة فائقة.حقق النصر انتصارين متتاليين في الجولتين التاليتين، مما أضاف له الزخم والثقة في صفوفه الفنية واللاعبين.

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في المقابل، يمر السد بفترة حرجة وصعبة، حيث يجمع نقطتين فقط في أول أربع جولات خاضها. يشغل النادي القطري المركز الثالث عشر في الترتيب العام، مما يجعله مهدداً بشدة بالابتعاد عن سباق التأهل والمخاطرة بالخروج من البطولة. يحتاج السد بشدة للفوز في هذا اللقاء لضمان بقاء آماله في المنافسة، خاصة مع تعثره الشديد في الجولات السابقة.

تفاصيل البث المباشر ومعلومات التعليق الصوتي

تمنح قناة beIN Sports 2 حقوق البث الحصري لمباراة النصر والسد ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يُنقل اللقاء بشكل مباشر وحصري على هذه القناة، مما يسمح لعشاق الكرة متابعة كل تفاصيل المباراة لحظة بلحظة. كما يمكن للجمهور متابعة البث المباشر عبر تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN CONNECT المخصصة للمشتركين الذين يفضلون متابعة المباريات عبر الأجهزة المحمولة.

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ويتولى مهمة التعليق الصوتي على المباراة المعلق الرياضي المخضرم علي سعيد الكعبي، المعروف بخبرته الكبيرة في تغطية البطولات الآسيوية والمحلية. يُعرف الكعبي بأسلوبه الفني في شرح تفاصيل اللعب وتحليل المواقف الحاسمة، مما يضيف قيمة إضافية للمشاهد على شاشة التلفزيون.

موعد انطلاق المباراة بالتوقيتات المحلية العربية

تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو التوقيت المعتمد في المملكة العربية السعودية. بالنسبة لجمهور الإمارات العربية المتحدة، فإن المباراة تنطلق في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت أبوظبي. هذه الفروقات التوقيتية البسيطة يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد موعد المتابعة لضمان عدم فوات أي لحظة حاسمة من أحداث المباراة.

يُذكر أن جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة بوابة العين للإعلام والدراسات، التي تسعى لتقديم تغطية إعلامية دقيقة وموثوقة لأحداث الرياضة العربية. يعتبر هذا اللقاء نقطة تحول محتملة في مسار الفريقين، حيث سيعتمد النصر على انتصاراته المتتالية لمحاولة التسلق في الترتيب، بينما سيعتمد السد على كل قدراته للعثور على التعادل أو الفوز الذي يمنحه الأمل في البقاء.

تظل المنافسة شديدة بين الأندية في هذه البطولة، حيث كل نقطة تحسب بمقياس الذهب. يبحث النصر عن مواصلة انتصاراته الآسيوية، في حين يتمسك السد بفرصه في المنافسة لتفادي الخروج المبكر من البطولة. هذه العوامل تجعل من هذا اللقاء واحدًا من أكثر المباريات إثارة وتوقًا في جولة اليوم، حيث ستُحدد مصير الفرق في هذه المرحلة الحساسة من المسابقة.