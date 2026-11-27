الشيخ عبد العزيز النجار يدين حادث الوراق بشدة ويدعو لمحاسبة المقصرين ويؤكد منزلة الشهداء، بينما يبرز السفير العرابي قيمة سلام السادات.

أكد الدكتور عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف أن الحادث المروع في الوراق يمثل مأساة إنسانية كبرى أثرت بعمق في نفوس جميع المواطنين، وقد حظي الحدث باهتمام واسع من وكالات الأنباء الدولية. مشددًا على أن القلوب لا تزال متألمة والدموع غزيرة بسبب هذا المصاب الجلل الذي سيظل محفورًا في ذاكرة الأجيال.

تضامن ديني وخطب جمعة للتكافل

وقد أشاد النجار بالموقف المجتمعي الإيجابي الذي تجلى في إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا في مختلف المساجد، كما دعا الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن قيم التكاتف. جاء هذا القرار لتعزيز قيم التكافل بين المواطنين في أوقات المحن، مما يعكس روح الوحدة الوطنية في مواجهة الكوارث.

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العظة الربانية والإهمال القاتل

استشهد النجار بقول الله تعالى كُله نفس ذائقة الموت في توضيح الجانب الإيماني للحادث، مؤكدًا أن تسابق المواطنين لإنقاذ المنكوبين حمل عظة ربانية بليغة. ووصف الحادث بأنه نتج عن خطأ وإهمال قاتل صادر عن أفراد أو تقصير مؤسسي، محذرًا من أن كل من تسبب في إزهاق الأرواح سيلقى جزاءه عند الله والقضاء.

رسائل للمواطنين والحكومة

وجّه الدكتور النجار رسالتين أساسيتين للمجتمع والمسؤولين، داعيًا المواطنين إلى التوبة والاستعداد للقاء الله والإلمام بحقيقة أن الموت قد يباغت الإنسان في أي لحظة. كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث، مؤكدًا أن الشعب المصري لم يعد يحتمل المزيد من هذه الفواجع المريرة.

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السفير العرابي حول السلام

في سياق متصل، أشار السفير محمد العرابي إلى أن إسرائيل لا تدرك قيمة السلام الذي أرساه الرئيس الراحل السادات. وهذا التقييم يعكس نظرة سياسية عميقة حول الثوابت الوطنية والعلاقات الإقليمية التي ما زالت تحظى بأهمية كبرى في الخطاب الرسمي.

الالتزام بقواعد المرور والسلامة

شدد النجار على ضرورة الوقوف بحزم أمام أسباب الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، مطالبًا المواطنين بالالتزام الصارم بقواعد المرور كإجراء وقائي. وأكد أن المحاسبة يجب أن تكون شاملة لكل من تسبب في هذه المأساة لضمان عدم تكرار الأحداث المشابهة مستقبلاً.

مستقبل الأمن والاستقرار

يواصل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف جهودهما لتعزيز الروح الدينية والاجتماعية في مواجهة هذه المصائب. وتبقى الجهود مركزة على التكافل الاجتماعي ومحاسبة المقصرين لضمان سلامة المواطنين في المستقبل.