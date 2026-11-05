النشار: ترشيد استهلاك الطاقة وترشيد التشغيل في مطارات مصر

رئيس الشركة المصرية للمطارات يوجه بتطبيق خطط ترشيد الطاقة ورفع جاهزية المطارات للتعامل مع المتغيرات الجوية والإقليمية

أصدر الطيار وائل النشار ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، توجيهات صارمة للالتزام بخطة الدولة ل ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز جاهزية المطارات، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد اليوم من مركز العمليات المطور بالمقر الرئيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة مستجدات التشغيل.

توجيهات صارمة لترشيد الطاقة

أكد الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، ضرورة الالتزام بخطة الدولة وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، مشدداً على ضرورة مراجعة معدلات استهلاك الكهرباء وتنظيم استخدام السيارات بما يسهم في الحد من الهدر وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد دون التأثير على متطلبات التشغيل أو انتظام حركة الطيران.

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خطة متكاملة للصيانة والكفاءة

وجّه النشار بإعداد خطة متكاملة بالتنسيق بين مديري المطارات والمهندسين المختصين بالأعمال المدنية والميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الإدارات المعنية بالعقود، لتنفيذ أعمال الصيانة وإجراءات الترشيد وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مطار، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحافظ على مستوى الخدمات المقدمة.

تعزيز جاهزية المطارات للتحديات

استمع النشار إلى تقارير مديري المطارات بشأن معدلات حركة الركاب والرحلات الجوية، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم الكامل لشركات الطيران في حال إجراء أي تعديلات على مواعيد الرحلات في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، مع رفع درجات الاستعداد والجاهزية بجميع المطارات للتعامل مع أي متغيرات أو مستجدات طارئة لضمان انتظام التشغيل وسلامة الحركة الجوية.

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دور مركز العمليات في التطوير

يأتي انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية من داخل مركز العمليات المطور تأكيداً على توجه الشركة المصرية للمطارات نحو تطبيق منظومة تشغيل أكثر تكاملاً وكفاءة، تدعم توجهات الدولة في ترشيد النفقات وتعظيم الاستفادة من الموارد، من خلال المتابعة اللحظية لمؤشرات التشغيل، وتعزيز التواصل المباشر، وسرعة الاستجابة للمتغيرات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

تقدير الجهود وتأكيد التطوير

وفي ختام الاجتماع، وجّه الطيار وائل النشار الشكر إلى مديري المطارات وجميع العاملين بها، تقديراً للجهود المبذولة على مدار العام، مشيداً بمعدلات التشغيل غير المسبوقة التي تحققت، ومؤكدًا أن مركز العمليات بعد تطويره أصبح أحد الأدوات الرئيسية لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز التكامل والتنسيق بين المطارات، والارتقاء بكفاءة منظومة التشغيل على مستوى الشركة ككل.