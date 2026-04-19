النخيل رمز الحياة والاستدامة.. معرض أثري في الأقصر احتفالاً بالتراث العالمي

متحف الأقصر للفن المصري القديم ينظم معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "النخيل رمز الحياة والاستدامة" احتفالًا بيوم التراث العالمي، مسلطًا الضوء على أهمية النخيل كتراث حي عبر العصور وارتباطه الوثيق بهوية المجتمع المصري.

احتفاءً بيوم التراث العالمي ، الذي يصادف الثامن عشر من شهر أبريل كل عام، يفتتح متحف الأقصر للفن المصري القديم أبواب معرض أثري مؤقت يسلط الضوء على قيمة النخيل كموروث حي عبر العصور، تحت عنوان “ النخيل رمز الحياة والاستدامة”.

يأتي هذا المعرض تأكيدًا على ما قاله الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، عن الأهمية القصوى للتراث الثقافي وضرورة صونه وضمان استدامته للأجيال القادمة. وقد أبرز حميدة أن النخيل يُعد من أبرز ركائز هذا التراث، لارتباطه الوثيق بالصناعات اليدوية التقليدية، والعادات والتقاليد الأصيلة التي توارثتها الأجيال، والتي تجسد بشكل عميق هوية المجتمع المصري وأصالته.

من جانبه، أكد محمود يوسف العديسي، مدير عام متحف الأقصر للفن المصري القديم، أن المعرض يجمع تشكيلة استثنائية وفريدة من القطع الأثرية التي تعكس الدور المحوري للنخيل في حياة المصري القديم. فقد كان النخيل عنصرًا أساسيًا وجوهريًا في تفاصيل حياتهم اليومية، وتجلى حضوره البارز في النقوش المنقوشة على جدران المعابد والمقابر، حيث اتخذ رمزية قوية للحياة والخلود.

ومن بين التحف المعروضة، يتألق كرسي خالٍ من المسند، وجرة فخارية أنيقة مزودة بحبل متين، وزوج من الصنادل المنسوجة بعناية فائقة من خوص النخيل المضفر، إلى جانب سلال متنوعة ومتعددة الأشكال، منها سلال ذات تصميم أسطواني مزودة بحبل للتعليق، وأخرى بغطاء محكم الإغلاق. كما يضم المعرض بكرة خشبية مع حبل، وحبات شهية من ثمار حب العزيز، وعقد فريد مصنوع من خوص النخيل تم استخراجه من منطقة ذراع أبو النجا، بالإضافة إلى ثمرتي بلح شهيتين ومجموعة من السلال والأغطية المصنوعة بدقة من خوص النخيل.

ويجدر الإشارة إلى أن النخيل قد تم إدراجه ضمن قائمة عناصر التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، وذلك لما يحمله من معارف عميقة وممارسات تقليدية أصيلة توارثتها الأجيال عبر الزمن. وتظل النخلة، بكل أبعادها، شاهدًا حيًا على العلاقة المتجذرة بين الإنسان وبيئته وثقافته، ورمزًا للعطاء المتجدد والاستمرارية، وجسرًا حيويًا يربط بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر، مما يؤكد مكانتها كواحدة من أهم وأبرز عناصر التراث الثقافي غير المادي في مصر.

إن احتفاء المتحف بهذا الموروث الحي يعكس رؤية عميقة لأهمية استدامة ثقافاتنا وتقاليدنا، وتأكيدًا على أن تراثنا ليس مجرد حجارة صماء، بل هو نسيج حي يتفاعل مع حياتنا المعاصرة ويشكل هويتنا. تسلط هذه المبادرة الضوء على الدور الذي تلعبه المتاحف كحاضنات للتراث، ومروجين له، ومساهمين في إثراء الوعي المجتمعي بأهمية كل عنصر يساهم في تشكيل الهوية الثقافية الوطنية، وخاصة تلك العناصر التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان وبيئته.

إن النخيل، برمزيته العميقة وقيمته العملية، يمثل نموذجًا مثاليًا لكيفية دمج عناصر الطبيعة في منظومة التراث الثقافي، وكيف يمكن لهذه العناصر أن تتجاوز مجرد المنفعة المادية لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الهوية والقيم الإنسانية. يُعد هذا المعرض فرصة سانحة للجمهور، سواء المحلي أو الدولي، للتعرف عن كثب على العلاقة الوثيقة بين الإنسان المصري القديم وبين هذه الشجرة المباركة، وفهم كيف استطاع الأجداد استلهام الكثير من رموزهم ومعتقداتهم من هذه الشجرة، وكيف تحولت إلى رمز للحياة والتجدد والعطاء، وهو ما يتجسد في العديد من الأعمال الفنية والنقوش والقطع الأثرية المعروضة.

كما يساهم المعرض في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي معًا، وإبراز الترابط الوثيق بينهما، وهو ما يمثل تحديًا هامًا في عصرنا الحالي الذي يشهد تغيرات بيئية وثقافية متسارعة. تبرز قطع المعرض، من كراسي وأدوات وصنادل وسلال، مدى براعة المصري القديم في استغلال موارد بيئته الطبيعية، وكيف استطاع تحويل خوص النخيل إلى مواد أساسية في حياته اليومية، مما يعكس ذكاءً فطريًا وقدرة على التكيف والإبداع.

إن هذا الاحتفاء هو دعوة صريحة للحفاظ على أشجار النخيل، ليس فقط كأشجار مثمرة، بل كرموز حضارية وتاريخية، وكعناصر أساسية في منظومة التراث الثقافي المصري. كما أنه تذكير بأن استدامة التراث لا تقتصر على الحفاظ على المباني الأثرية، بل تمتد لتشمل كل ما يشكل هوية المجتمع، بدءًا من العادات والتقاليد وصولًا إلى العناصر الطبيعية المرتبطة بحياة الإنسان.

إن متحف الأقصر، من خلال هذه المبادرة، يؤكد دوره الريادي في الترويج للثقافة المصرية الأصيلة، وربط الأجيال الحالية بماضيها العريق، وتقديم رؤية متجددة لتراثنا الغني والمتنوع.





