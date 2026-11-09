النشرة المرورية الرقمية وحالة الطرق في المحافظات خلال فترة الذروة المسائية

تقرير عن الحالة المرورية بعدد من المحافظات خلال فترة الذروة المسائية، يتضمن معدلات سير المركبات وأرقام الطوارئ المرورية والطرق البديلة المقترحة وجهود الانتشار المروري.

أعلن محمد صابر، رئيس تحرير الشؤون الأمنية و المرور ية بالراديو 9090، عن أبرز المعلومات المتعلقة بالنشرة المرور ية الرقمية لليوم بكافة الطرق والمحاور، مشيرًا إلى أن معدلات سير المركبات خلال فترة الذروة المسائية تجاوزت حاجز 73 في المئة في مختلف الطرق.

وأوضح أن الجهات المختصة فعّلت رقم الإغاثة المرورية بكافة الطرق السريعة، وهو 01221110000، إلى جانب الخط الساخن رقم 136 الخاص بالقاهرة والجيزة، وذلك لاستقبال استفسارات المواطنين والإبلاغ عن الحوادث والأعطال على المحاور المختلفة، مع انتشار الخدمات المرورية في محيط المنشآت التعليمية. ونبه إلى ضرورة التزام السائقين بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

وفي سياق متصل، وجّه الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالعمل بالدليل الإرشادي للإعلانات على الطرق، بهدف توحيد معايير تنظيم الإعلانات وتعزيز الهوية البصرية والمشهد الحضاري، والحد من التشوه البصري، ودعم السلامة المرورية والاستدامة. وتشهد محاور القاهرة الكبرى والإسكندرية حركة متفاوتة، إذ توجد أحجام متفرقة بمحور 14 مايو المتجه إلى ميدان سموحة وعمر لطفي، وكذلك بمحور أبو قير ومحور فيكتوريا إيمانويل المتجه إلى كايروسيز مول، ويُفضل سلوك المحمودية الجديد بمتوسط زمن وصول 11 دقيقة.

كما توجد أحجام بمحور قناة السويس المتجه إلى باب شرق، ويُفضل سلوك محور التعمير وكوبري القباري بمتوسط زمن وصول 8 دقائق، بينما يُفضل للقادم من الطريق الدولي الساحلي والمتجه إلى مناطق 45 أو مصطفى كامل أو المعمورة سلوك محور الفريق عزت سليمان الجديد بمتوسط زمن وصول 8 دقائق. وتشهد الحركة المرورية أحجامًا بشوارع الجمهورية والوحدة العربية والنصر والأوبرا وأحمد عرابي، ويُفضل استخدام شارع عبد السلام الشاذلي بمتوسط زمن وصول 10 دقائق.

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ولجأ كثير من المواطنين إلى الطرق البديلة للابتعاد عن الزحام، حيث تشهد المدينة أحجامًا متفرقة بشارع سعد زغلول وشارع المحافظة وطلبة عويضة المتجه إلى ميدان الصاغة، ويُفضل استخدام شارع أحمد ماهر بمتوسط زمن وصول 9 دقائق. كما تتوافد أحجام بشارع النقراشي وموقف الأحرار، ويُفضل سلوك شارع المعهد الديني بمتوسط زمن وصول 9 دقائق.

حركة المرور في المنصورة ودمياط

أما مدينة المنصورة فتشهد أحجامًا بشارع جيهان السادات المتجه إلى حي الجامعة وكذلك المشاية السفلية، فيما تتوافد أحجام بطريق ميت غمر طلخا المتجه إلى كوبري الجامعة، ويُفضل سلوك شارع أحمد ماهر بمتوسط زمن وصول متوقع 14 دقيقة. في دمياط، تشهد الحركة المرورية أحجامًا بميدان الشهابية وجامع آدم وأبو الوفا، ويُفضل سلوك الكورنيش والكوبري المعدني بمتوسط زمن وصول 10 دقائق، وذلك وسط تسيير الخدمات المرورية بمحاور المدينة لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات، برئاسة العميد محمد عوض التل، مدير مرور دمياط.

وفي نطاق الغربية، تشهد مدينة طنطا أحجامًا بشوارع الجيش والنحاس وميدان المحطة والمديرية والجلاء، ويُفضل استخدام شارع طه الحكيم الآن بمتوسط زمن وصول 13 دقيقة، كما وجّه العميد هاني عزيز، مدير مرور الغربية، بنشر الخدمات المرورية بنطاق المدينة وتكثيف الحملات ورفع الانتظار الخاطئ خلال فترة الذروة المسائية، والدفع بفرق الانتشار لاستيعاب حركة السيارات. كما تشهد الحركة أحجامًا بشارع محمد علي عند تقاطعه مع القابوطي بمنطقة الاستثمار، وكذلك بشارع جمال عبد الناصر وأوجينا، ويُفضل سلوك شارع عبد الرحمن شكري بمتوسط زمن وصول 10 دقائق.

وفي الإسماعيلية، تشهد الحركة أحجامًا بشوارع أنور السادات والمدارس ورضا، ويُفضل سلوك شارع الجمهورية بمتوسط زمن وصول 9 دقائق، وسط انتشار الخدمات المرورية بإشراف العميد أحمد عامر، مدير مرور الإسماعيلية. وفي نطاق القليوبية، تتوافد أحجام بالطريق الزراعي للقادم من شبرا الخيمة وميدان المؤسسة والمتجه إلى محافظات الأقاليم، ويُفضل سلوك محور بنها الحر، مع تكثيف الخدمات بالطريق الزراعي وانتشار الخدمات المرورية بمداخل ومخارج المدينة برئاسة اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية.

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خدمات المرور في القاهرة والمحافظات

وأكد اللواء الدكتور علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، توجيه نشر الخدمات المرورية على كافة محاور الطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق الدائرية، ونشر فرق التدخل السريع وسيارات الإغاثة بالمدن الساحلية، التي تعمل بشكل جيد، باستثناء أحجام بدائري باسوس والمرج والمعادي. وفي القاهرة والجيزة، توجد كثافات متفرقة أعلى كوبري أكتوبر و15 مايو بمنطقة الزمالك، وأعلى كوبري أكتوبر بالاتجاه القادم من الجيزة أعلى النيل، ويُفضل استخدام باقي الكباري والمسطحات الأرضية ونفق الأزهر بمتوسط زمن وصول 12 دقيقة.

كما يشهد قطاع شرق القاهرة تكثيف الخدمات المرورية ووضع خطة عاجلة خلال فترة الذروة المسائية، والدفع بفرق الانتشار السريع برئاسة اللواء محمد سيف، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتصفية أي أحجام واستيعاب أكبر قدر من السيارات. وتشهد الحركة أحجامًا بكورنيش العجوزة والكيت كات وشارع مراد وميدان الجيزة، وكذلك كوبري الدقي المتجه إلى شارع ثروت، ويُفضل سلوك جامعة الدول العربية أو شارع السودان أو الجامعة بمتوسط زمن وصول متوقع 11 دقيقة.

كثافات مرورية في محاور الجيزة

كما تتوافد أحجام أمام محطة مترو المنيب، وبمحور الفريق كمال عامر بمنطقة العمرانية، ويُفضل استخدام شارع ربيع الجيزي بمتوسط زمن وصول 8 دقائق. أما القادم من الدائري والمتجه إلى فيصل والهرم فيُفضل سلوك محور عمر بن العاص بمتوسط زمن وصول 9 دقائق، وقد تم الدفع بخدمات الانتشار السريع بإشراف اللواء عمر عبد النعيم، وكيل الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتصفية الكثافات خلال فترة الذروة المسائية.