بعد رحيل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، يدخل نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة مع مجموعة من أبرز المدربين العالميين، وعلى رأسهم بيب جوارديولا ويورغن كلوب، لتولي زمام الفريق في الموسم المقبل. وتسعى إدارة النصر لتعيين مدرب يمتلك خبرة التعامل مع النجوم والقدرة على التكتيكات الحديثة، مع التركيز على المدرسة البرتغالية في التدريب التي نجحت في التعامل مع اللاعبين من أمريكا الجنوبية والبرتغاليين.

يدخل نادي النصر السعودي في مرحلة البحث عن مدرب جديد بعد قرار المدرب البرتغالي خورخي جيسوس الرحيل، رغم نجاحه في قيادة الفريق لحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب سبع سنوات.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الإدارة النصراوية وضعت قائمة مختصرة تضم أسماء مدربين بارزين على مستوى العالم، مع تركيز واضح على الأسماء التي تمتلك خبرة التعامل مع النجوم الكبار والقدرة على قيادة فريق يتضمن لاعبين من أمريكا الجنوبية والبرتغالي كريستيانو رونالدو. ويبرز من بين هؤلاء المرشحين الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني يورغن كلوب، المدرب السابق لليفربول، حيث يُنظر إليهما كخيارين من الطراز الرفيع لقدرتهما الفنية العالية وشخصيتهما القوية.

كما تضم القائمة اسم الإسباني لويس أنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، والبرتغاليين أبيل فيريرا وماركو سيلفا. وتكشف التحليلات أن المدرسة البرتغالية في التدريب تحظى بالأفضلية لدى إدارة النصر، ليس فقط بسبب نجاح المدربين البرتغاليين في تعاملهم مع اللاعبين البرتغاليين والجنوب أمريكيين، بل أيضًا لقدرتهم على فرض الانضباط والتكتيكات المعقدة في غرفة الملابس.

ومن المتوقع أن تتخذ إدارة النصر قرارها النهائي خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكشاف جميع الخيارات المتاحة والتفاوض مع كل مرشح بشروط مالية وتقنية تلasp طموحات النادي في المنافسة القارية والعالمية. ويبقى السؤال حول ما إذا كان جوارديولا، وهو في صدد مشروع طويل الأمد مع مانشستر سيتي، سيكون مستعدًا لتجربة جديدة في الشرق الأوسط، particularly مع الاختلافات الثقافية والتنظيمية بين البريميرليغ والدوري السعودي.

أما يورغن كلوب فله عقلية تدريبية حماسية وصارمة قد تتناسب مع بيئة كرة القدم السعودية التي تسعى لتطوير مستواها بشكل سريع. وفي الوقت ذاته، يُتطلع إلى أن يكون التعاقد مع أي من هؤلاء المدربين بمثابة نقلة نوعية للنادي من حيث الأسلوب التكتيكي والبنية التنظيمية، وليس مجرد صفقة إعلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن النصر، كأحد أضخم الأندية في المنطقة، يمتلك موارد مالية كبيرة تمكنه من تقديم عروض مغرية للمدربين العالميين، لكن العامل الأكثر أهمية هو رغبة المدرب نفسه في خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الأوروبية التقليدية. كما أن وجود نجم عالمي مثل رونالدو في الفريق يمثل عاملاً جاذبًا للمدربين الطموحين، لكنه في الوقت نفسه يفرض ضغوطًا إضافية لتحقيق النتائج بسرعة.

وبهذا، يوشك أن يكون الموسم المقبل محطة اختبار حقيقية للنصر تحت قيادة مدرب جديد، سواء كان من الطراز القديم أو الجديد، مع الآمال معقودة على تكرار نجاحات الأندية السعودية في جذب الأسماء اللامعة التي ساهمت سابقًا في رفع مستوى الدوري المحلي





