النعيم القابضة تتعاون مع فريدة للترويج لصندوق استثمار النعيم العقاري

شركة النعيم القابضة توقع مذكرة تفاهم مع منصة فريدة للترويج لاكتتاب صندوق النعيم العقاري والاستفادة من خبرات الطرفين في السوق المصري.

وقعت شركة النعيم القابضة للاستثمارات مذكرة تفاهم رسمية مع منصة فريدة للتعاون في الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار النعيم العقاري. جاء هذا الاتفاق عقب صدور الصندوق، وذلك وفقاً للإفصاح الرسمي الذي أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية للإعلان عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية.

تفاصيل التعاون والتسويق للصندوق العقاري

تستهدف المذكرة الموقعة التعاون المكثف في تسويق وثائق الصندوق واستقطاب شريحة واسعة من المستثمرين المحتملين. يعتمد هذا التعاون على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل من الطرفين في مجال الاستثمار العقاري لضمان نجاح الاكتتاب.

Also read إغلاق كامل لكوبري قصر النيل صباح الجمعة مع تحويلات مرورية واسعة

يأتي هذا الإعلان ضمن إطار جهود شركة النعيم القابضة لتعزيز حضورها في سوق الصناديق العقارية في مصر من خلال قنوات تسويقية متعددة وفعالة. تهدف المنصة إلى زيادة سيولة الصندوق وجذب مستثمرين جدد عبر الاستفادة من قاعدة البيانات الكبيرة التي تملكها منصة فريدة.

رؤية أحمد صقر وتوسيع أنشطة المنصة

أكد المهندس أحمد صقر، مؤسس منصة فريدة، أن هذا التعاون يندرج ضمن استراتيجية واضحة لتوسيع نشاط المنصة. تهدف الخطة إلى إشراك المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العقاري بجانب النشاط الأساسي المتمثل في الاستثمار العقاري التشاركي.

Advertisement

أوضح صقر أن الشركة تعمل حالياً على تطوير سوق ثانوية متطورة. تتيح هذه السوق لحاملي وثائق الصندوق والحصص العقارية إمكانية إعادة بيع استثماراتهم بسهولة، مما يسهل عمليات التخارج ويزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.

تعمل منصة فريدة في مجال التكنولوجيا العقارية من خلال نموذج الملكية الجزئية. يتيح هذا النموذج للمستثمرين امتلاك حصص في العقارات بدلاً من الاضطرار لشراء الوحدات بالكامل، مما يخفض عتبة الدخول للمستثمرين الجدد.

الارتباط التنظيمي والترخيص المهني

ترتبط منصة فريدة بشركة صقر للاستثمار وإدارة الأصول العقارية. حصلت هذه الشركة على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة أنشطة مرتبطة بإدارة صناديق الاستثمار العقاري. يشمل هذا الإطار القانوني الترويج وتغطية الاكتتاب بشكل كامل وآمن للمستثمرين.

في أكتوبر من عام 2026، أعلن أحمد صقر عن وصول إجمالي المبيعات الدفترية للمنصة إلى نحو 6.5 مليار جنيه مصري. كما تم تنفيذ 15 عملية تخارج ناجحة، فيما تجاوزت المساحات المؤجرة من خلال الأصول التي تديرها المنصة 1000 متر مربع.

Advertisement

آفاق السوق والتأثير المستقبلي

يعكس هذا التعاون تكاملاً بين القطاع التقليدي للاستثمار العقاري والقطاع التكنولوجي الناشئ. يساهم هذا المزج في توفير حلول استثمارية مرنة تلبي احتياجات فئات مختلفة من المستثمرين في السوق المصري.

تستمر الجهود في تعزيز الثقة في صناديق الاستثمار العقاري من خلال الشفافية والخبرة التقنية. يتوقع أن يؤدي هذا النموذج الجديد إلى زيادة تدفقات رأس المال نحو الأصول العقارية المدارة محلياً.

تظل هذه الخطوة مؤشراً على نمو قطاع التكنولوجيا المالية العقارية في مصر. تسعى المنصات الرقمية إلى تحسين تجربة المستثمر وتبسيط العمليات المعقدة المرتبطة بالأسواق المالية والأصول الحقيقية.