النقد الفني: لماذا اختار الفنان هاني شاكر الابتعاد عن السينما؟ كيف تختلف تجربة غناءته عن تجارب التمثيل؟

أكد الناقد الفني مصطفى حمدي على تجربة الفنان الراحل هاني شاكر في السينما كانت قصيرة ومحدودة للغاية، إذ لم تتجاوز أربعة أفلام فقط، قبل أن يقرر الابتعاد نهائياً عن هذا المجال والتفرغ للغناء. وأشار إلى أن قراره بالابتعاد عن السينما لم يكن نتيجة فشل أو توقف عروض، بل جاء بدافع إدراكه السريع لطبيعة مشروعه الفني، حيث شعر مبكراً أن تأثيره الحقيقي سيكون في الغناء أكثر من التمثيل، خاصة في ظل هيمنة نجوم كبار على السينما الغنائية في تلك المرحلة. كما اتجه الأخير بعد تجربته السينمائية إلى المسرح لفترة قصيرة ثم انسحب تدريجياً من التمثيل مع نهاية السبعينات، مفضلاً التركيز الكامل على مسيرته الغنائية.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلةأكد مصطفى حمدي الناقد الفني والكاتب الصحفي، أن تجربة الفنان الراحل هاني شاكر في السينما كانت قصيرة ومحدودة للغاية، إذ لم تتجاوز أربعة أفلام فقط، قبل أن يقرر الابتعاد نهائياً عن هذا المجال والتفرغ للغناء؛ موضحاً أن قراره بالابتعاد عن السينما لم يكن نتيجة فشل أو توقف عروض، بل جاء بدافع إدراكه السريع لطبيعة مشروعه الفني، حيث شعر مبكراً أن تأثيره الحقيقي سيكون في الغناء أكثر من التمثيل، خاصة في ظل هيمنة نجوم كبار على السينما الغنائية في تلك المرحلة.

وأشار حمى خلال استضافته في برنامج «العاشرة»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن وجود الفنان في السينما كان يمثل مشروعاً ضخماً ومؤثراً، جعل من الصعب على أي مطرب شاب أن ينافس أو يترك بصمة مماثلة في المجال السينمائي، وهو ما دفع هاني شاكر لإعادة ترتيب أولوياته الفنية مبكراً؛ كما اتجه الأخير بعد تجربته السينمائية إلى المسرح لفترة قصيرة ثم انسحب تدريجياً من التمثيل مع نهاية السبعينات، مفضلاً التركيز الكامل على مسيرته الغنائية، خاصة مع تغير طبيعة السوق الفني وظهور وسائل جديدة لنشر الأغنية.

ولفت الناقد الفني إلى أن دخول الكاسيت إلى مصر في تلك الفترة كان نقطة تحول كبيرة، حيث لم يعد المطرب بحاجة إلى السينما كوسيلة أساسية للانتشار، بعدما أصبح بالإمكان وصول الأغنية مباشرة للجمهور، دون وسيط سينمائي أو إذاعي فقط; وأكد أن هذا التحول ساعده على ترسيخ مكانته كمطرب مستقل، بعيداً عن تجربة التمثيل، ليقدم لاحقاً مشروعاً غنائياً مستقراً ومستمراً، وصفه بأنه «برواز الرصانة» في الأغنية المصرية الحديثة. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.. هل نشهد سقوط أمطار





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Entertainment Movies Music Television Artists Reality Shows

United States Latest News, United States Headlines