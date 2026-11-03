النواب المصريون يدرسون 7 مشاريع قوانين تتعلق بالاقتصاد والبيئة

رئيس مجلس النواب يحيل سبع مشروعات قوانين بشأن حوكمة الكربون والعدالة الاجتماعية للعمالة إلى اللجان النوعية لدرستها وإعداد تقاريرها الأولية.

أحال المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس، سبعاً من مشاريع القوانين المقدمة من عدد من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد التقارير النهائية بشأنها.

تضمنت القائمة التي أحالها رئيس المجلس مجموعة من التشريعات الحيوية التي تغطي مجالات البيئة والاقتصاد والقوى العاملة، حيث تم توجيه كل مشروع إلى اللجنة أو اللجان المعنية بالنظام التشريعي المصري لضمان معالجة دقيقة وشاملة للمواضيع المطروحة.

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تشريعات حوكمة الكربون والاقتصاد الأخضر

شملت المشاريع المقدمة مشروع قانون بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، والذي قدمه النائب أحمد علاء فايد وعدد كبير من النواب، وتهدف إلى وضع أطر عمل واضحة لإدارة الانبعاثات.

كما شمل الملف مشروع قانون بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، وقد قدمه النائب أحمد ناصر، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.

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مشاريع قانونية للقوى العاملة والعدالة

تناولت الملفات التشريعية أيضاً قضايا العدالة الاجتماعية، حيث تم إحالة مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، مقدم من النائب حسين هريدي، إلى لجنة مشتركة من عدة لجان متخصصة.

كما تضمنت القائمة مشروع قانون بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، مقدم من النائب علي خليفة، وتم توجيهه إلى لجان القوى العاملة والدستورية والاقتصادية وحقوق الإنسان.

دعم المشاريع الصغيرة والتراث الثقافي

ركز مشروع قانون آخر على دعم القطاع الخاص الناشئ، حيث تم إحالة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مقدم من النائب محمد الجارحي، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات والدستورية والاقتصادية والصناعة.

وختاماً، تضمنت القائمة مشروع قانون بإصدار قانون التراث الثقافي، مقدم من النائبة ضحى عاصي، والذي يمثل خطوة هامة للحفاظ على الهوية الوطنية، وهو قيد الدراسة في اللجان المختصة حالياً.