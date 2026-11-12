النقابة الطبية تكشف آليات التحقق من هوية الأطباء وتحذر من انتحال الصفة

أكدت نقابة الأطباء على توفر آليات رقمية مجانية للتحقق من هوية الممارسين للخدمة الطبية، محذرة من ترويج أطباء غير مرخصين في القرى والمجمعات الخيرية.

كشفت النقابة العامة للأطباء عن وجود ثغرات في ممارسات بعض Individuals الذين يزعمون مزاولة مهنة الطب دون ترخيص قانوني، مؤكدة توافر أدوات رقمية شاملة للمواطنين للتحقق الفوري من صحة الممارسين الصحيين قبل تلقي أي خدمة طبية، في إطار حملة مكثفة لحماية المواطنين من الاحتيال.

تفاصيل حادثة انتحال الصفة الطبية

تفاصيل واقعة الطبيب الذي أوهم المواطنين بكونه طبيبًا وتمسك بممارسة مهنة الطب بأوراق غير صحيحة، تم توضيحها بشكل دقيق، حيث أوضح زهران خلال مداخلة هاتفية أن المتهم لم يكن يمتلك عيادة ثابتة، بل كان يتنقل بصورة مستمرة بين القرى والبلدات المختلفة مستغلًا المجمعات الخيرية وقدم كشوفات طبية بالمجان أو بأسعار زهيدة.

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آليات التحقق الرقمي المجاني

شدد عضو مجلس نقابة الأطباء على أن النقابة أتاحت آليات رقمية مجانية بالكامل ومتاحة لكل مواطن ومستوصف ومستشفى للتحقق الفوري من هوية أي شخص يدعي انتماءه للقطاع الطبي، حيث يمكن لأي مواطن الدخول عبر موقع نقابة الأطباء وإدخال رقم كارنيه الطبيب للتأكد من هويته وتخصصه الطبي بدقة عالية.

تحذيرات للمجمعات الخيرية والعيادات

أكد المسؤول على ضرورة قيام إدارات العيادات التخصصية والمجمعات الخيرية التي تستضيف أطباء بنظام "التايم شير" أو اليوم الواحد، بمراجعة الأوراق الرسمية والتحقق منها بسهولة عبر أدوات النقابة الرقمية تفاديًا لأي تلاعب، مع التأكيد على أن الموقع يوفر قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للمنشآت الطبية المرخصة.

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قنوات الإبلاغ الرسمية المتاحة

شدد على توافر عدة قنوات رسمية تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري في حال الشك في أي ممارسات غير مشروعة، وتشمل إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة في جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، علاوة على الأقسام الشرعية أو النيابات العامة، إضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

رؤية النقابة للمستقبل الصحي

وتساءل عضو مجلس نقابة الأطباء عن علاقة الاحترام بالعلاج وعلاقتها بارتكاب أخطاء طبية جسيمة، مؤكدًا أن المتهم سبق أن تكشفت أخطاؤه الطبية في وقائع سابقة، وأن الأوراق التي كان يتحرك بها ثبت بحسب التحقيقات الأولية للنيابة العامة أنها غير صحيحة، مما يستدعي حزمًا في الإجراءات.