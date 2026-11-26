النقابة العامة للمركبات السياحية والخدمية تصدر بياناً رسمياً للرد على تصريحات ريهام سعيد حول حادث الوراق، مؤكدة ضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام جماعية على السائقين قبل نتائج التحقيقات الرسمية.

أصدرت النقابة العامة للمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبوالعباس نوفل ، بياناً إعلامياً رسمياً رداً حاسماً على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد التي نشرتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب ما خلفه حادث الوراق المأساوي من جدل واسع حول سلامة وسائقي النقل العام. وتأتي هذه الخطوة لضمان التوازن في تناول القضايا العامة وحماية السمعة المهنية للسائقين من الوصف غير المدعوم بالأدلة.

عبرت النقابة عن تفهمها التام لمشاعر الحزن والرفض التي انتابت الرأي العام جراء الحادث المؤلم، مقدمة العزاء لأسر الضحايا والدعاء للوافقين بالشفاء العاجل. لكنها أكدت في الوقت نفسه على ضرورة التمسك بالمعايير المهنية والأخلاقية عند مناقشة حوادث الطرق، مشددة على أن حرية التعبير في الإعلام يجب أن ترافقها المسؤولية والدقة في نقل الحقائق.

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رفض الأحكام الجماعية واستباق التحقيقات

أكدت النقابة العامة للمركبات السياحية أن إصدار أحكام جماعية أو تحميل جميع سائقي النقل مسؤولية حادث لم تتضح أسبابه النهائية بشكل قاطع هو أمر غير مقبول مهنياً وقانونياً. وذكرت النقابة أن هناك روايات وشهادات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمال اصطدام سيارة ملاحي بسيارة النقل كسبب محتمل لوقوع الحادث، إلا أنها أكدت أنها لا تملك الجزم بصحة هذه الروايات حتى صدور نتائج التحقيقات الرسمية.

وشددت النقابة على أن الحقيقة يجب أن تُبنى على الأدلة المادية والتحقيقات الدقيقة وليس على الانطباعات أو الشهادات غير المؤكدة. وأكدت البيان بوضوح أن النقابة لا تدافع عن أي شخص مخطئ ولا تتستر على أي مقصر، مشيرة إلى أن كل من تثبت تحقيقاته مسئوليته يجب أن يحاسب وفقاً للقانون بغض النظر عن منصبه أو صفته المهنية.

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الدفاع عن الكرامة المهنية وتوثيق الحقائق

أشارت النقابة إلى أهمية احترام كرامة السائق الذي لقي مصرعه في حادث الوراق، معتبراً إياه زميلاً في المهنة له عائلة وأبناء يستحقون الاحترام. ونبهت النقابة إلى وجوب عدم توجيه الاتهامات إليه أو إلى زملائه قبل إعلان النتائج الرسمية، مؤكدة أن هذا التصرف يمس بكرامة المهنة ويجعل السائق متهماً في كل حادث قد يكون هو ضحية فيه أو بطلاً أحياناً.

واستهلت النقابة رسالتها للمحتوى الإعلامي والمهني بضرورة تحري الدقة وعدم استباق التحقيقات دون سند رسمي، مؤكدة أن الكلمة أمانة وحرية الإعلام مسؤولية كبرى. وطالبت النقابة بضرورة التمييز بين الرأي الشخصي والحقيقة الثابتة، وحذرته من الانجرار وراء مشاعر الغضب المؤقت التي قد تؤدي إلى أحكام خاطئة.

نماذج البطولة والتعاون من أجل السلامة

ذكّرت النقابة بالدور الحيوي والسامي الذي يقوم به السائق في المجتمع كشريك أساسي في حركة الحياة اليومية ونقل المواطنين والسلع. واستشهدت النقابة بمثال السائق البطل خالد محمد شوقي عبدالعال، سائق شاحنة المواد البترولية بمدينة العاشر من رمضان، الذي ضحى بحياته في يونيو 2025 حين أبعد شاحنته المشتعلة عن محطة الوقود لإنقاذ أرواح المواطنين والمنشآت، تاركاً وراءه أرباب أسرة.

وتابعت النقابة بأن أرواح المواطنين والسائقين متساوية في القيمة أمام القانون والقضاء، مشددة على أن المطالبة ليست بمنح حصانة للمخطئ، بل المطالبة بالعدالة للبريء. وأكدت النقابة عزمها على مد يد التعاون مع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام لتطوير منظومة السلامة على الطرق وضمان حقوق الجميع دون المساس بواجباتهم.

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رسالة أخيرة للإعلام والرأي العام

اختتمت النقابة بيانها برسالة واضحة ومباشرة للإعلامية ريهام سعيد ولكل من يتناول حوادث الطرق بالتعليق، مطالبة بعدم إدانة السائق لمجرد كونه سائقاً. وأكدت النقابة أنها لا تطلب من أحد أن يدافع عن السائق لمجرد أنه سائق، ولكنها تطالب ألا يُدان أحد لمجرد أنه سائق، محذرة من أن السائق قد يكون الضحية التي لم يسمع أحد صوتها بعد.

وأعلنت النقابة جاهزيتها للعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات المعنية لتحسين بيئة العمل وسلامة المرور، مؤكدة أن هدفها الوحيد هو الوصول لحقيقة الحادث ومحاسبة المخطئ بغض النظر عن هويته، مع الحفاظ على كرامة المهنة وسلامة المجتمع.