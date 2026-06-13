النواب يجرون جلسات تحضيرية لمراجعة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه

مجلس النواب يحدد مواعيد مناقشة طلبات إحاطة حول استغلال حاملي الدرجات العلمية العليا في الجهاز الإداري، مع إبداء القلق من عدم تنفيذ قرار تشكيل لجنة وزارية لدراستها، ويتطرق إلى حماية العاملين في قطاع توصيل الطلبات.

يعقد مجلس النواب في الأيام القادمة، بعد انتهاء الجلسة العامة، مناقشات مكثفة حول طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول أوضاع حاملي درجتي الماجستير و الدكتوراه .

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة التشريعية إلى تحسين الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها المختلفة. وقد حدد النواب جدولًا مزدوجًا لعقد اجتماعين في تمام الساعة الثالثة والرابعة عصر يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، حيث سيتناول كل اجتماع مجموعة من القضايا التي طرحها النواب، بدءًا من إيهاب منصور ونشوى الشريف، مرورًا بأحمد البرلسي وعوض أبو النجا، وصولاً إلى الأسماء الأخرى التي أشارت إلى ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021 المتعلق بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حاملي الدرجات العليا.

وقد أبدى النواب قلقهم من التأخير المستمر في تنفيذ هذا القرار، مؤكدين على أن عدم وجود هيكل تنظيمي واضح يحرم الدولة من الاستفادة القصوى من هذه الكفاءات العلمية المتخصصة، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات العامة وقدرة الجهاز الإداري على مواكبة التطورات الحديثة





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