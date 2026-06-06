تفتح النيابة الوطنية تحقيقات موسعة مع عصابة صبري نخنوخ بتهم فرض السيطرة والسلاح وسرقة الآثار والخطف والتعذيب. كما يحتفظ القطاع القانوني ببنك مصر بشهادات الأيزو في إدارة الجودة والمخاطر القانونية وحوكمة تقنية المعلومات، تأكيدًا على ريادته في المنطقة.

أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيقات موسعة مع عصابة يقودها صبري نخنوخ، حيث تمّ當初 فرض السيطرة على مناطق معينة باستخدام السلاح، وارتكبت العصابة جرائم سرقة الآثار، الخطف، والتعذيب.

في تطور منفصل، نفي العراق دفع أي مبالغ مالية لإيران مقابل السماح لناقلات النفط العراقي باجتياز مضيق هرمز، مؤكدًا أن حركة الناقلات تتم وفقًا للقوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة. من جهتها، أعلنت حركة حماس انطلاق اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة لمتابعة جهود وقف إطلاق النار. في الرياضة، picked المدرب فليك اللاعب حمزة عبد الكريم للانضمام إلى معسكر إعداد برشلونة.

في量子通知 حصري، نجح القطاع القانوني ببنك مصر في الاحتفاظ بشهادة الأيزو ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية للعام الثاني على التوالي، وهي شهادة يمنحها SWTZV الرائدة عالميًا في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. هذا الإنجاز يجعل القطاع القانوني ببنك مصر الأول والوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يحصل على هذا الاعتماد الدولي الحصري، مما يؤكد الالتزام بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة.

كما حصل القطاع أيضًا على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي من نفس الجهة، وكان بنك مصر أول من حصل عليها عام 2021 على مستوى القطاعات القانونية في البنوك داخل القارة الإفريقية والشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، حصل القطاع القانوني بالإمارات التابع للبنك على شهادة الأيزو ISO 38500:2024 في حوكمة تقنية المعلومات.

أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه الشهادات تمثل ترجمة للجهود المبذولة والتطوير المستمر لأنظمة العمل داخل القطاع القانوني، مما يضمن سلامة الإجراءات ويدعم مختلف أنشطة البنك. من ناحيته، أشار الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني، إلى أن هذا الإنجاز يعكس بيئة عمل صارمة وآمنة تحمي أموال العملاء وتوفر مظلة قانونية موثوقة. وأضاف أن هذه الشهادات ليست حدثًا عابرًا بل تمثل ثقافة مؤسسية راسخة تتحمل فيها العاملون مسئولية الابتكار والريادة.

في سياق آخر، وقع البنك الأهلي والهيئة العربية للتصنيع عقود تصنيع مستلزمات ماكينات الصراف الآلي وسيارات إسعاف مجهزة





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