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النيابة العامة تحفظ على أموال المتهمين في قضية التجمع الخامس وت frånهم من السفر

قضاء News

النيابة العامة تحفظ على أموال المتهمين في قضية التجمع الخامس وت frånهم من السفر
النيابة العامةغسل أموالالتجمع الخامس
📆6/7/2026 9:07 AM
📰baladtv
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في تطور جديد لقضية التجمع الخامس، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، بعد كشف تحقيقات مالية موازية عن قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية، ومنعتهم من التصرف فيها وأدرجتهم على قوائم الممنوعين من السفر.

أصدرت النيابة العامة بيانًا حول التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة التي وقعت في التجمع الخامس ، والمتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون. وأكدت النيابة في بيانها أنه بناءً على نتائج التحقيقات المالية التي تتبعتها، وكشفت عن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، تبين لجوء المتهم صبري نخنوخ ومشاركون آخرون إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير القانونية عبر أساليب متعددة تهدف إلى إخفاء طبيعة تلك الأموال وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وقرارت النيابة العامة بالتحفظ على كافة أموال المتهمين المذكورين، وتشمل تلك الأموال الأصول المنقولة مثل النقود والأسهم والصكوك والسندات، بالإضافة إلى الخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، فضلاً عن الأصول العقارية. كما منعت المتهمين من التصرف في تلك الأصول لحين صدور الحكم النهائي في القضية، وأمرت بإخطار جميع الجهات المعنية مثل البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها بهذا القرار. بالإضافة إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجاري استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبوها

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النيابة العامة غسل أموال التجمع الخامس صبري نخنوخ منع سفر

 

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