النيابة العامة تفتيش شامل لمركز إصلاح وتأهيل دمنهور (٢) للتحقق من حقوق النزلاء

أعلنت النيابة العامة عن إجراء زيارة تفتيشية شاملة إلى مركز إصلاح وتأهيل دمنهور (٢) بهدف التحقق من مدى التزام المركز بالمعايير الدولية ل حقوق الإنسان والرعاية المعيشية والصحية للنزلاء.

وقد وصل فريق من المحققين إلى المركز في إطار برنامج تفتيش دوري يهدف إلى ضمان احترام الحقوق الدستورية والقانونية للمسجونين، وتفقد جميع المرافق المتعلقة بهم. بدأ التفتيش بجولة فحص عنابر النزلاء، حيث قام الفريق بتقييم نظافة الغرف، وتوافر التجهيزات الأساسية، ومدى ملاءمتها لسعة الساكنين، مع التأكد من خلوها من أي انتهاكات قد تمس خصوصية الأفراد.

كما استمع القائمون إلى مجموعة من النزلاء الذين عبّروا عن أوضاعهم المعيشية داخل المركز، مؤكدين أنهم يتلقون كافة الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون، ولم يُسجل أي شكاوى جدية خلال الجلسة. تضمن التفتيش زيارة للمركز الطبي الملحق بالمركز، حيث تم مراجعة سجلات تقديم الرعاية الطبية وضمان استمرارية الخدمات الصحية بانتظام. وتأكد الفريق من سلامة الصيدلية ومخزونها من الأدوية، فضلاً عن فحص مناطق التريض وأماكن الزيارة بعد مراجعة سجلاتها لضمان الالتزام بالضوابط الإجرائية.

كما شمل التفتيش المرور على المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الإطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، لتقييم مدى توفير بيئة تعليمية وتعليمية وثقافية تخدم إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم للعودة إلى المجتمع. في الختام، عاين فريق النيابة العامة مطبخ المركز ومناطق إعداد الطعام لضمان صلاحية الأغذية المقدمة ومطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت النيابة العامة على استمرار الزيارات التفتيشية الدورية لمراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، الذي أوصى بمتابعة مستمرة ومكثفة لضمان حماية الحقوق والحريات ومراقبة أي شكاوى تتعلق بالإنفاذ العقابي.





