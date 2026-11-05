النيابة في لوس أنجلوس توجه اتهامات للزوجين شوان وتشانج بارتكاب جرائم ضد 26 طفلاً

النيابة العامة في لوس أنجلوس توجه اتهامات بالاعتداء والتآمر ضد جوجون شوان وسيلفيا تشانج بعد العثور على 26 طفلاً في ظروف مروعة، في قضية وصفها المدعي العام بأنها غير مسبوقة.

وجهت النيابة العامة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اتهامات جنائية خطيرة للزوجين جوجون شوان و سيلفيا تشانج ، في قضية تصفها السلطات بأنها فريدة من نوعها وتثير صدمة واسعة في الأوساط القانونية والمجتمعية. يعود تاريخ الإعلان الرسمي عن هذه الاتهامات إلى 6 أكتوبر 2026، حيث كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل مقلقة حول وجود 26 طفلاً داخل منزل الزوجين، في إطار تحقيق واسع النطاق يتعلق بإدارة وكالة خاصة ل تأجير الأرحام.

تفاصيل الاتهامات الجنائية ضد الزوجين

يشكل جوجون شوان البالغ من العمر 67 عامًا وزوجته سيلفيا تشانج البالغة من العمر 39 عامًا، زوجين من أصل صيني يحملان الجنسية الأمريكية، والذين يواجهان حاليًا تهمًا جنائية بالغة الخطورة. وفقًا لمذكرة الاتهام الموثقة، يتهم الزوجان بالتآمر لارتكاب اعتداءات على أطفال قُصّر، شمل هذا التآمر ما لا يقل عن 14 طفلًا تتراوح أعمارهم بين شهرين و5 سنوات. كان من بين الأطفال ال26 الموجودين في المنزل، جميعهم وُلدوا عبر عقود تأجير أرحام باستثناء طفل واحد فقط.

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كما تتضمن الاتهامات الموجهة للزوجين تهمًا بمنع خمسة من الأطفال الصغار من الإبلاغ عن الجرائم أو الاعتداءات التي تعرضوا لها إلى السلطات المختصة. يواجه جوجون شوان اتهامًا إضافيًا ومباشرًا بالاعتداء على طفل، مما يرفع من حدة التهم المرفوعة ضده. وتم حجز كل من الزوجين بضمانة مالية ضخمة قدرها 20 مليون دولار أمريكي، انتظارًا لمحاكمتهما وتقييم الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة.

ظروف السكن والمراقبة الصارمة للأطفال

كشف التحقيق الذي استمر لمدة 17 شهرًا، عن تفاصيل مروعة حول الظروف التي عاشها الأطفال داخل منزل الزوجين بمدينة أركاديا بولاية كاليفورنيا. كانت المبنى يضم فصولًا دراسية مُعدة خصيصًا، حيث كان الأطفال يُجبرون على الجلوس في صفوف منتظمة لساعات طويلة يوميًا. وقد رُصد أن جميع الأطفال كانوا حليقي الرؤوس ويرتدون زياً موحداً، في نظام انضباط صارم يفرض عقوبات قاسية في حال حدوث أي تململ أو بكاء.

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استخدم الزوجان شبكة متكاملة من 32 كاميرا مراقبة لمتابعة الأطفال والإشراف على تأديبهم بشكل مستمر. وعززت هذا النظام وجود مربيات يتحدثن اللغة الصينية، مما يشير إلى محاولة عزل الأطفال عن العالم الخارجي وفرض هيمنة كاملة عليهم. وقد وجهت السلطات الاتهامات إلى إحدى المربيات، وهي تشونمي لي البالغة من العمر 58 عامًا، بتهمة الاعتداء الجسيم على الأطفال، حيث فرّت إلى الصين بعد اكتشاف الأمر، وهي هاربة الآن من قبضة العدالة الأمريكية.

ردود الفعل القانونية والموقف من التهم

وصف المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، ناثان هوشمان، هذه الواقعة بأنها "غير مسبوقة" و"مروعة"، مشيرًا إلى أن ما تعرض له الأطفال من ضرب وعقاب جسدي كان أمراً حقيراً لا يمكن وصفه إلا بأنه منزل أهوال. في المقابل، أنكر جوجون شوان وسيلفيا تشانج جميع التهم المنسوبة إليهما بشكل قاطع. وأوضح محامي شوان، ميتشل كريمز، أن موكله نشأ في الصين خلال فترة تطبيق سياسة طفل واحد، لكنه أكد أن إنجاب أسرة كبيرة لم يكن مخالفاً للقانون في الولايات المتحدة.

أضاف المحامي أنه لا يوجد دليل مادي أو شرعي على تعرض أي من الأطفال لاعتداء جسدي من قبل موكله، نافياً أي تورط مباشر في الضرب. ومع ذلك، فإن العقوبات المحتملة في حال الإدانة تبقى شديدة؛ حيث قد يواجه شوان عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن، بينما قد تتراوح عقوبة تشانج بين 8 إلى 11 عامًا، اعتماداً على تفاصيل المحاكمة والقرارات القضائية النهائية. تم دفع مبالغ مالية تتراوح بين 45 ألفًا و135 ألف دولار لنساء في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة مقابل الحمل بأجنة، كجزء من شبكة تأجير الأرحام التي يديرها الزوجان.