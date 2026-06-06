النيابة العامة تضبط 10 قطع أثرية وأسلحة نارية في مسكن صبري نخنوخ

أعلنت النيابة العامة عن ضبط قطع أثرية وأسلحة نارية وأجهزة اتصال غير مرخصة في مسكن المتهم صبري نخنوخ، وكشفت التحقيقات عن تورطه في جرائم خطف وتعذيب واحتجاز.

أعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان رسمي، عن ضبط كمية كبيرة من المضبوطات داخل مسكن المتهم صبري نخنوخ ، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية اتهامه بتشكيل عصابة إجرامية.

وشملت المضبوطات 10 قطع أثرية يعتقد أنها نادرة، بالإضافة إلى أسلحة نارية متنوعة من بينها بندقيتان آليتان، ورشاش، وطبنجة، إلى جانب أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخصة. وأكدت النيابة أن هذه المضبوطات جاءت نتيجة إذن قضائي صدر بناءً على بلاغات وتحريات الأمن، حيث تم تفتيش مسكن المتهم والمقار التابعة له بدقة. وأسفرت عمليات التفتيش أيضًا عن ضبط كميات من الذخيرة الحية، وأجهزة اتصال أخرى، مع استمرار فحص المضبوطات من قبل الخبراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت بداية القضية عندما تقدم أحد أصحاب معارض السيارات ببلاغ إلى النيابة، يتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض بسبب خلافات مالية، حيث قاموا بالتعدي على أحد العاملين وإصابته، ثم الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وبحسب تحريات الشرطة، تأكدت صحة الواقعة، وتبين أن المتهم هو زعيم تشكيل عصابي يستخدم شركة أمن وحراسة كغطاء لنشاطاته الإجرامية، والتي تشمل فرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد، مما أدى إلى الإخلال بالنظام العام.

وبعد جمع الأدلة، أصدرت النيابة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، وأذنت بتفتيش مساكنهم، وتم إلقاء القبض عليهم واستجوابهم، ثم قررت حبسهم احتياطيًا وتجديد الحبس لاحقًا. أثناء تفتيش مسكن صبري نخنوخ، عثر المحققون على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي تم الإبلاغ عن سرقتها، بالإضافة إلى الأسلحة النارية والذخائر وأجهزة الاتصال غير المرخصة، والقطع الأثرية.

وعند فحص هواتف المتهمين، تم العثور على تسجيلات مروعة تتعلق بوقائع خطف، مصحوبة بهتك عرض، واحتجاز، وتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، فضلاً عن أدلة على حيازة أسلحة وأدوات تعذيب. كما كشفت التحقيقات عن حيازة المتهمين لحيوانات برية شرسة بغرض الترهيب. وتواصل النيابة تحقيقاتها المالية لتتبع عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، وسط ترقب لأبعاد القضية التي هزت الرأي العام





masrawy / 🏆 6. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نيابة عامة ضبط أسلحة قطع أثرية خطف صبري نخنوخ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مصر في التصنيف الأول عالميًا.. الأربعاء قرعة مونديال اليد 2027 بألمانياتتجه أنظار عشاق كرة اليد العالمية، الأربعاء المقبل الموافق 10 يونيو، إلى موعد إجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 بألمانيا، وسط ترقب كبير من جانب المن

Read more »

الفراعنة في التصنيف الأول عالميًا.. الأربعاء المقبل قرعة مونديال اليد 2027 في المانيا وترقب مصري كبيرتتجه أنظار عشاق كرة اليد العالمية الأربعاء المقبل الموافق 10 يونيو الي موعد إجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 بألمانيا، وس

Read more »

إيمان سيد زيان تهدي أغنيتها «في الذكريات» لوالدها الراحلأهدت الفنانة إيمان سيد زيان أغنيتها الجديدة «في الذكريات» إلى روح والدها الفنان الراحل سيد زيان، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاته.

Read more »

لـ 10 أغسطس| تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية الظاهرقررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار داعش الإرهابية

Read more »

إيمان سيد زيان تهدي أغنية «في الذكريات» لروح والدها الفنان الراحلأهدت إيمان سيد زيان أغنيتها الجديدة «في الذكريات» إلى روح والدها الراحل سيد زيان، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على رحيله، معبرة عن

Read more »

شركة وان أوف وان تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الجارىتستهدف شركة &171;وان أوف وان&187; للتطوير العقارى تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 10 مليارات جنيه خلال عام 2026، فى مشروعيها الرئيسيين &171;Bridges&187; بمدينة

Read more »