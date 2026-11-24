مجلس النواب المصري يوجه بوضع ضوابط صارمة للعبة GTA6 خشية تأثيرها السلبي على النشء، مع إعلان نواب عن تطوير قانون السلامة الرقمية في القريب العاجل.

أفاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بتكنولوجيا المعلومات ب مجلس النواب المصري، بأن لعبة جيمر فري رويكس 6 تشكل تهديداً قصوى على النشء في مصر، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحجبها نظراً لتعارضها الصريح مع قانون تقنية المعلومات. جاء هذا التصريح الصريح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، حيث أوضح أن اللعبة تسبب خطراً مباشراً على الشباب وتتطلب تدخلات فورية.

آليات الحجب والرقابة الرقمية

كشف رئيس لجنة الاتصالات عن تنسيقات مكثفة تم إجراؤها مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى اجتماعات مشتركة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بهدف إنهاء وجود لعبة جيمر فري رويكس 6 بشكل نهائي في مصر. وأوضح النائب أحمد بدوي أن حل المشكلة لا يقتصر فقط على الحجب التقني للعبة، بل يتطلب أيضاً فرض رقابة صارمة من قبل الأهالي ومتابعة دقيقة للأطفال لضمان سلامتهم النفسية والسلوكية في البيئة الرقمية المتزايدة التعقيد.

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مخاطر الإدمان والتأثير النفسي

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أضاف النائب أحمد بدوي أن هناك ملايين اللاعبين حول العالم يستخدمون لعبة جيمر فري رويكس 6، مضيفاُ أن العدد يقارب 40 مليون لاعب عالمياً، مما يجعل التأثير الجماعي كبيراً وخطيراً. وأكد أن دور الأسرة مهم جداً في مواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن اللعبة تحتوي على أمور منافية للأخلاق وتؤدي إلى إدمان المستخدمين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية واستجابة سريعة من الجهات المعنية لحماية الجيل الشاب من هذه المخاطر الجسيمة.

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تطوير تشريعات السلامة الرقمية

أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن هناك قانوناً جديداً للسلامة الرقمية سيتم إصداره خلال أسابيع قليلة، وذلك بهدف حماية النشء بشكل أكثر فعالية وكفاءة بعد توجيهات الرئيس السيسي في يناير الماضي. وأكد أن لدى الدولة المصرية القدرة الكاملة على حجب أي منصة أو موقع أو تطبيق يخالف الضوابط والمعايير المعمول بها، مشيراً إلى أن هناك قانوناً موجوداً بالفعل لمواجهة المراهنات والشائعات التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز من قدرة الدولة على السيطرة على الفضاء الرقمي.

حجم الانتشار والإجراءات المستقبلية

لفت النائب أحمد بدوي الانتباه إلى أن لعبة جيمر فري رويكس 6 لم تنتشر في مصر بشكل كبير حتى الآن، ولم تصل إلى مليون مستخدم، بل إن الرقم أقل بكثير من هذا العتبة، مما يوفر فرصة ذهبية للتعامل معها بفعالية قبل تفاقم المشكلة. وأشار إلى أن هناك إجراءات ستصدر خلال الأيام المقبلة لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكداً أن رئيس تنظيم الاتصالات أكد أن انتشار هذه اللعبة سيجلب خطورة كبيرة على النشء ويجب مواجهتها فوراً لضمان أمن مصر القومي وحماية شبابها من التأثيرات السلبية.