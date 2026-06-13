النيابة العامة تطلق خدمة التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور بالكامل

أعلنت النيابة العامة عن إتاحة خدمة تقديم التظلمات على مخالفات المرور إلكترونياً عبر بوابتها الرسمية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والحد من البيروقراطية. تشمل الخدمة تقديم الاعتراضات ومتابعتها وسداد الغرامات إلكترونياً.

في إطار جهود الدولة المستمرة نحو التحول الرقمي الشامل وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية متكاملة لتقديم التظلمات على مخالفات المرور عبر بوابتها الرسمية على الإنترنت.

تأتي هذه الخطوة في ظل التوجه الحكومي لرقمنة الخدمات القضائية والمرورية، بهدف تقليل الزحام في مكاتب المرور ونيابات المرور، وتوفير وقت وجهد المواطنين. تتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المركبات إمكانية تقديم طلبات الاعتراض على الغرامات المرورية المسجلة ضدهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى أي جهة حكومية، مع إمكانية تخفيض قيمة المخالفات أو إلغائها بالكامل بعد فحص الطلبات من قبل الجهات المختصة.

وقد صُممت المنصة الإلكترونية لتكون سهلة الاستخدام، حيث تبدأ عملية التظلم بالدخول إلى موقع النيابة العامة الرسمي واختيار خدمات المرور. ثم يقوم المستخدم بالاستعلام عن المخالفات المسجلة على سيارته باستخدام رقم اللوحة، وبعد الاطلاع على التفاصيل يمكنه الانتقال إلى أيقونة التظلمات لتقديم اعتراضه. تتطلب العملية إدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة وبيانات الاتصال مثل رقم الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ذكر سبب التظلم بشكل واضح ومفصل. ويجب على المتقدم قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها قبل إتمام الإرسال.

بعد ذلك، يحصل المستخدم على رقم طلب يمكنه من متابعة حالة التظلم في أي وقت عبر أيقونة متابعة الطلبات، كما سيصله قرار القبول أو الرفض عبر رسالة نصية قصيرة على هاتفه. ولم تقتصر التسهيلات على تقديم التظلم فحسب، بل امتدت لتشمل عملية السداد والتوصيل. ففي حال قبول التظلم وتخفيض الغرامة، يمكن للمواطن سداد المبلغ المتبقي إلكترونياً باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو خيارات الدفع الرقمي.

كما توفر الخدمة إمكانية شحن شهادة براءة الذمة مباشرة إلى عنوان منزل المواطن عبر البريد المصري، مما يغني عن أي مراجعة إضافية. وتأتي هذه المبادرة في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق السريعة والداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط أكثر من 119 ألف مخالفة مرورية متنوعة، شملت تجاوز السرعة والقيادة بدون تراخيص والتحدث في الهاتف أثناء القيادة.

كما تم فحص 944 سائقاً، تبين إيجابية 31 منهم لتعاطي المواد المخدرة، مما يعكس أهمية هذه الخدمات الرقمية في تعزيز السلامة المرورية وتقليل التجاوزات





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