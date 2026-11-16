النيابة البحرينية تسجن مؤسسي جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

حكم بالحبس المؤبد والسنوات لمتهمين بتمويل وإدارة شبكة إرهابية في البحرين، حيث كشفت التحقيقات عن علاقات مع الحرس الثوري الإيراني ومبالغ مالية بقيمة 935 ألف دينار.

أعلنت النيابة العامة البحرينية ، يوم الإثنين، عن صدور أحكام قضائية صارمة ضد مجموعة من المتهمين المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة ب الحرس الثوري الإيراني. وقد حددت المحكمة الكبرى الجنائية عقوبات رادعة، تضمنت السجن المؤبد لمدة 15 عاماً لعدد من المتهمين البارزين في تلك الشبكة، في خطوة تهدف إلى حماية استقرار المملكة وأمنها الداخلي.

تفاصيل التهم والارتباط بالإيراني

أكدت النيابة العامة أن التهم الموجهة للمدانين تركز على تأسيس وإدارة جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة. وقد أوضحت المحكمة أن هذا الكيان سعى بوضوح إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور البحريني، مما يشكل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد.

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وكشفت التحقيقات الأمنية العميقة عن وجود تخابر منتظم بين بعض المتهمين ومع مسؤولين في إيران والحرس الثوري. كان الهدف من هذا التواصل الداخلي دعم مصالح النظام الإيراني على حساب مصالح المملكة، والعمل على ترسيخ التبعية السياسية الإيرانية داخل المجتمع البحريني.

الأهداف الأمنية والاستقرار الداخلي

تعمل الجماعة المتهم بها على التحريض بشكل ممنهج على أعمال الإرهاب والشغب والتخريب. تسعى هذه الأنشطة إلى زعزعة استقرار البلاد وخلق بيئة من الانقسام والقلق الاجتماعي، مما يهدد الأمن العام ويؤثر على حياة المواطنين وسلامتهم الشخصية.

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تعد هذه الأحكام جزءاً من جهود الدولة المستمرة في محاربة أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. تلتزم السلطات البحرينية بتطبيق القانون بدقة لضمان حماية المؤسسات الوطنية والحفاظ على السلام الاجتماعي القائم.

الجانب المالي ومصادر التمويل

كشفت نتائج التحقيقات الرسمية عن وجود شبكة تمويل واسعة تدعم أنشطتهم غير المشروعة. تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بقيمة 935 ألف دينار بحريني، بالإضافة إلى عملات أجنبية أخرى، كانت مخصصة لتغذية عمليات الجماعة وتوسيع نفوذها.

يعتبر الجانب المالي عاملاً حاسماً في فهم كيفية عمل هذه الشبكة وإدارتها. تم رصد هذه الأموال كدليل قوي على التخطيط المسبق والنوايا الخبيثة التي يقصدها المتهمون، مما يعزز الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة.

القرار النهائي وتطبيق القانون

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية جميع المتهمين في القضية، مؤكدة عدم وجود أي عذر لتبرير أفعالهم. جاءت الأحكام كرسالة واضحة بأن دولة القانون حاضنة للعدالة ولن تتهاون مع أي من يحاول المساس بأمن الوطن.

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تستمر المملكة في تعزيز منظومتها القانونية والأمنية لضمان حماية سيادتها. تعكس هذه الإجراءات الإرادة القوية للحكومة البحرينية في الحفاظ على استقرارها ووحدة صفوف شعبها أمام أي تهديدات خارجية أو داخلية.