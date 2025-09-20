النيابة الإدارية تباشر التحقيق في واقعة حفر وسرداب بمكتب صحة بقنا.. والاشتباه في التنقيب عن الآثار

تُحقق النيابة الإدارية في اكتشاف أعمال حفر وسرداب داخل مكتب صحي بقنا، مع الاشتباه في استخدامها للتنقيب عن الآثار، بناءً على تعليمات رئيس الهيئة. تم العثور على حفرة وسرداب وأدوات حفر، وتم استدعاء مسؤولين وطلب تقرير فني.

تُباشر النيابة الإدارية تحقيق ات مُوسعة في واقعة اكتشاف أعمال حفر و سرداب داخل مكتب صحة بمركز دشنا، محافظة قنا ، مع الاشتباه في استخدام هذه الأعمال لأغراض ال تنقيب عن ال آثار . يأتي هذا التحرك بناءً على تعليمات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بهدف الكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.

كانت لجنة التفتيش التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا قد رصدت، خلال زيارة ميدانية في يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، وجود حفرة كبيرة داخل أحد مكاتب الصحة، مما أثار شكوكًا حول استغلال الموقع في أنشطة غير قانونية. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الأمر، وتكثيف الجهود لكشف الحقيقة وتطبيق القانون. \انتقل فريق من النيابة الإدارية بقنا – القسم الثالث – برئاسة المستشار محمد كامل، رئيس النيابة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الحميد وأحمد نور الدين، وكيلي النيابة، بالإضافة إلى لجنة فنية مُشكلة من المحافظة بناءً على طلب النيابة، إلى موقع الحادث ظهر يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025. أجرت اللجنة معاينة دقيقة للموقع، حيث كشفت عن تفاصيل مُثيرة للقلق. تبين وجود باب خشبي جانبي داخل المكتب يؤدي إلى حديقة، وفي الحديقة تم العثور على حفرة عميقة جدًا، يبلغ عمقها أكثر من خمسة أمتار، ومجهزة بسلم خشبي، مما يشير إلى أنها أُعدت خصيصًا لأغراض التنقيب عن الآثار. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف المحققون سردابًا أفقيًا يمتد على طول ستة أمتار تحت غرف المكتب، مما يعزز الاشتباه في وجود أنشطة غير قانونية تتعلق بالآثار. \خلال المعاينة، تم العثور على كميات كبيرة من مخلفات الحفر وأدوات خشبية، مما يدعم فرضية استخدام الموقع في عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار. هذه الأدلة تعزز أهمية التحقيق الجاري وتدعم الجهود الرامية إلى كشف المتورطين في هذه القضية وتطبيق العقوبات اللازمة. و في إطار سير التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشؤون الصحية بقنا، لسماع أقواله وتوضيح أي معلومات قد تفيد في التحقيقات. كما وجهت النيابة بتكليف اللجنة الفنية بسرعة إعداد تقرير شامل عن الواقعة، بما في ذلك نتائج الفحوصات والتحقيقات الجارية، لضمان تقديم صورة كاملة عن الوضع وتسهيل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. تسعى النيابة الإدارية جاهدة إلى كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، بهدف الحفاظ على الممتلكات الثقافية والأثرية وحماية القانون





youm7 / 🏆 7. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

النيابة الإدارية قنا آثار تنقيب حفر سرداب مكتب صحة تحقيق مخالفات فساد

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين