النيجر والجنرال خليفة حفتر يوقعان اتفاق تعاون استراتيجي في بنغازي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مما يثير تساؤلات حول التوازنات الأمنية في ممر سلفادور ومنطقة الحدود الثلاثية.

وقع رئيس وزراء النيجر ، علي الأمين زين ، وبرؤساء عسكريين ليبيين، بروتوكول تعاون استراتيجي في مدينة بنغازي التابعة لشرق ليبيا، وذلك خلال زيارة دامت لأيام في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي. تأتي هذه الخطوة المتزامنة مع انتشار عسكري غير مسبوق للجيش الجزائري في شمال جمهورية النيجر ، مما أثار تكهنات واسعة حول الحسابات الجيوسياسية المعقدة التي تحكم المنطقة.

تفاصيل اتفاق بنغازي العسكري بين النيجر وليبيا

أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قلقه البالغ إزاء التوقيع المتزامن على هذا البروتوكول الذي وقع بين النيجر وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. ويهدف هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته في العاصمة البيضاء بنغازي، إلى تنظيم العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، خاصة في المناطق الحدودية المتداخلة.

Also read نائب رئيس اتحاد الكرة يوضح حقيقة غضب محمد صلاح من تصريحات أبو ريدة

رافق رئيس الوزراء النيجري في هذه الزيارة وفد عسكري رفيع المستوى، مما يؤكد الطابع الاستراتيجي العميق للاتفاق المبرم مع الجانب الليبي. وعلى الرغم من أن تفاصيل البروتوكول لم تُكشف بالكامل للعلن، إلا أن المصادر المقربة من المفاوضات أشارت إلى أن بنود الاتفاق تركز بشكل أساسي على مبدأ عدم الاعتداء المتبادل بين القوات المسلحة للجمهورية النيجرية والقوات المسلحة الليبية.

الصراع على ممر سلفادور الحدودي الاستراتيجي

يعد ممر سلفادور، الواقع بالقرب من نقطة التقاء حدود ليبيا والنيجر والجزائر، النقطة المركزية لهذا التوتر الاستراتيجي المتصاعد في المنطقة. تحولت هذه الحدود المعقدة إلى ساحة للتنافس على النفوذ، نظراً لأهميتها الحيوية في ضبط أمن الحدود الدولية ومراقبة مسارات الطاقة العابرة للقارات.

Advertisement

تتعاظم حدة التنافس في المنطقة نظراً للتحكم في شبكات التهريب الدولية، بالإضافة إلى الصراع الخفي والمتزايد بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، والذي يمتد تأثيره ليشمل دول الساحل والصحراء. وتواجه الدول الثلاث، ليبيا والنيجر والجزائر، تحديات أمنية متشعبة تتطلب تنسيقاً عالياً لتجنب اندلاع احتكاكات قد تهدد الاستقرار الإقليمي.

ردود الفعل الدولية والمخاوف الأمنية الإقليمية

حظيت زيارة علي الأمين زين إلى بنغازي باهتمام إعلامي دولي وإقليمي مكثف، نظراً لطابعها المفاجئ والمباغت لكل المتابعين للشؤون الجيوسياسية في غرب أفريقيا. ويعتبر هذا التطور الدبلوماسي والعسكري خطوة كسر بها الجانب النيجري العزلة التقليدية في تعاملاته مع جيرانه الشماليين، في ظل توترات متزايدة مع النظام المدني في البلاد.

تعتبر هذه الخطوة تعبيراً واضحاً عن إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية في ظل الفراغ الأمني الذي تعيشه ليبيا، حيث تسعى النيجر إلى تأمين حدودها الشمالية من خلال اتفاقيات مباشرة مع القوى الفاعلة على الأرض، بدلاً من الاعتماد على آليات دبلوماسية تقليدية قد لا تجدي نفعاً في المنطقة.