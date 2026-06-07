النيابة العامة تحفظ أموال نخنوخ ومجموعة وتضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وجافي يثير القلق في معسكر إسبانيا

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، بينما عاش منتخب إسبانيا لحظات قلق بسبب تدخل عنيف من جافي على رودري في التدريبات قبل كأس العالم 2026.

أصدرت النيابة العامة أوامر بالتحفظ على الأصول المالية لـ صبري نخنوخ وأشخاص آخرين وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر . في سياق متصل، تسبب جافي ، لاعب وسط منتخب إسبانيا ، في حالة من القلق داخل معسكر " لا روخا " قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026 ، بعد تدخل قوي عليه على زميله رودري خلال إحدى الحصص ال تدريب ية.

وانتشر مقطع فيديو يظهر التحامًا عنيفًا بين اللاعبين، مما أثار مخاوف الجماهير من إصابة قد تؤثر على مشاركة رودري في المونديال. ومع ذلك، تمكن رودري من استكمال المران دون أي مؤشرات على الإصابة، مما طمأن الجهاز الفني والجمهور. ويُعتبر رودري أحد الأعمدة الأساسية في المنتخب الإسباني، ما جعل الحادث محط اهتمام واسع قبل المباراة الودية ضد بيرو. يدخل المنتخب الإسباني البطولة كأحد المرشحين الرئيسيين للفعلق، بفضل مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة والمهارات العالية





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