النيابة العامة تتخذ إجراءات حازمة ضد عصابات البلطجة وتصدر أحكامًا مشددة في قضايا المخدرات

أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين في قضية بلطجة وحيازة أسلحة وآثار، كما صدر حكم بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق تسبب في وفاة فتاة تحت تأثير المخدرات.

في خطوة حازمة لمواجهة الجريمة المنظمة، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية فرض البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والقطع الأثرية وغسل الأموال.

تأتي هذه الإجراءات بعد أن كشفت التحقيقات المالية الموازية عن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، والتي أسفرت عن لجوئهم إلى أساليب متعددة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة، بهدف إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها. وتشمل الأموال التي تم التحفظ عليها الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، مع منع المتهمين من التصرف فيها لحين الفصل في القضية. وقد أمرت النيابة بإخطار البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها من الجهات المعنية بهذا القرار.

كما أوضحت النيابة أن التحقيقات مستمرة في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون. وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم صبري نخنوخ وباقي المتهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهم تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص. وجاءت هذه القرارات بعد تلقي النيابة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصابات له، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبإجراء التحريات، تأكدت الواقعة، وثبت أن المتهم المذكور يتزعم تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذًا من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطه. وقد أسفر تفتيش مسكن المتهم ومقاره عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المسروقة، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء وكمية من الذخيرة تقارب الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، وعشر قطع أثرية.

كما كشف فحص هواتف المتهمين عن تسجيلات تدل على ارتكابهم جرائم خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وحيوانات برية شرسة. وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على سائق تسبب في وفاة فتاة بمنطقة الوراق أثناء قيادته تحت تأثير المخدرات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بعد أن ثبت تناوله مواد مخدرة قبل القيادة، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة واصطدامه بالضحية التي لاقت حتفها في الحال. وأكدت النيابة العامة في بيانها أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.

وتأتي هذه الأحكام كرسالة واضحة بأن القضاء المصري لا يتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم، مهما كان شأنه





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النيابة العامة البلطجة التحفظ على الأموال الأسلحة المخدرات

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