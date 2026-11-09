النيابة العامة تحبس مراقب محطة الرقة وإهماله في حادث تصادم القطارات بالعياط

تفاصيل جديدة عن جريمة التلاعب بدفتر الإشارات من قبل مراقب محطة الرقة، والتي أثبتتها النيابة العامة كسبب رئيسي في تصادم قطارين منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

كشفت أجهزة النيابة العامة عن تفشي ممارسات احتيالية خطيرة داخل منظومة السكك الحديدية، حيث أسفرت تحقيقاتها المستفيضة عن حادث التصادم المروع الذي وقع بين قطارين في منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، عن تورط مراقب محطة الرقة بشكل مباشر في تلاعبه المتعمد بدفتر الإشارات الرسمية. وقد جاء هذا الكشف الحاسم كجزء من سلسلة إجراءات قانونية مكثفة قامت بها النيابة العامة لضمان الإفصاح عن الحقيقة الكاملة حول الظروف المحيطة بالحادث، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وتحديد المسؤولية الجنائية بدقة متناهية تجاه المتورطين.

تفاصيل التلاعب بدفتر الإشارات وآلية التقصير

أقر مراقب محطة الرقة وناظر المحطة خلال استجوابهم الأولي بتهمة التقصير في أداء واجبهم الوظيفي الأساسي، حيث اعترفا بتقصيرهما الفادح في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية المسماة "ط 10". وقد بينت التحقيقات الدقيقة أن التلاعب في دفتر الإشارات لم يكن مجرد إهمال إداري، بل كان إجراءً متعمداً وقصدياً تهدف إليه السلطة القضائية من خلاله إلى إخفاء أدلة التقصير الفادح وتزييف السجلات الرسمية التي تثبت إهمالهما لمتابعة حالة البرج الحيوي.

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بناءً على هذه الاعترافات المبدئية والأدلة المادية القاطعة، أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس مراقب المحطة وناظرها احتياطياً لحين استكمال التحقيقات معهم. كما تم اتخاذ إجراء احترازي آخر وهو التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134، وذلك رغبة في استجوابه بشكل مفصل لفهم تفاصيل الأحداث من منظور المشغل، خاصة وأن الفريق الطبي والفني أكد وجود خلل في الأنظمة الآلية للقطار ذاته، مما يستدعي استجوابه بدقة لتحديد درجة مسؤوليته في الحدث.

معاينة مسرح الحادث وتحليل الأدلة التقنية

نشرت النيابة العامة فرقاً متخصصة من محققيها للتنقل إلى مسرح الحادث وإجراء معاينة ميدانية دقيقة للوقوف على الحقائق المادية، حيث اطلعت النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة (كاميرات المراقبة) المثبتة في مكان الواقعة، والتي كانت شاهداً صامتاً على الأحداث التي سبقت وتلاقت أثناء التصادم. كما قام أعضاء النيابة العامة باستجواب شهود عيان كثيرون أبصروا الحادث بأم أعينهم، واستمعوا إلى رواياتهم المفصلة التي ساعدت في رسم لوحة زمنية دقيقة لوقوع الكارثة.

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ولم تقتصر الجهود التحقيقية على مسرح الحادث فحسب، بل امتدت لتشمل المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى مستشفى العياط المركزي، ومستشفى أطفيح المركزي، ومستشفى بني سويف الجامعي. وهناك، استمعت النيابة العامة إلى شهادات المصابين الذين أكدوا عدداً منهم أن القطار رقم 134 كان ينطلق بسرعة كبيرة منذ مغادرته محطة العياط وحتى لحظة وقوع الحادث المميت، مما يشير إلى وجود خلل في السرعة أو النظام.

اعتراف رسمي بتقاعس الرقابة ووقف النظام الآلي

قامت النيابة العامة بمناظرة جثامين المتوفين في محاولة لجمع المعلومات الضرورية، واستمعت إلى أقوال ذويهم ومقربيهم لفهم تأثير الكارثة على الأسر. كما أجرت النيابة العامة سلسلة استجوابات معمقة مع كبار المسؤولين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشملت رؤيتهم رئيس مجلس الإدارة ونوابه المختصين بالبنية الأساسية، والصيانة، والدعم الفني، والتشغيل، والسلامة والجودة، والمسافات الطويلة والقصيرة.

أكد مهندس بإدارة تحليل البيانات، بالإضافة إلى رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، خلال استجوابهم وجود تقصير واضح من مراقب محطة الرقة وناظرها في متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتوافق تماماً مع اعترافات المتهمين في ملف التحقيقات. وأكدت النيابة العامة أن الفحص الفني المعمق لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت بشكل قاطع أن قائد القطار رقم 134 قام بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار، وهو أمر بالغ الخطورة يتعارض تماماً مع بروتوكولات التشغيل الآمن للمركبات الثقيلة.

المرحلة التالية ومستقبل التحقيقات القضائية

تستمر النيابة العامة في بذل جهودها المستمرة للكشف عن كل التفاصيل الدقيقة التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي، مع التركيز على ربط جميع الأدلة التقنية والشهادات البشرية للوصول إلى حقائق لا تقبل الشك. وتعمل الأجهزة القضائية على استكمال الإجراءات مع جميع المتورطين، بما في ذلك متابعة حالة مساعد قائد القطار رقم 134، وفهم الدوافع الكامنة وراء تعطيل نظام التحكم الآلي، وتحديد ما إذا كان هناك تقصير مؤسسي أوسع وراء هذه الوقائع الفردية.

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وتؤكد وزارة النقل والنيابة العامة على أن مثل هذه الحوادث ليست مستجدة، لكنها تدعو إلى مراجعة شاملة للبروتوكولات الأمنية والتشغيلية في السكك الحديدية لضمان عدم تكرارها في المستقبل. إن التحقيقات الجارية تُظهر أن العدالة تسعى إلى محاسبة كل من تقصّر في واجبهم، سواء كانوا من مراقبي المحطات، أو مشغلي القطارات، أو المسؤولين عن الصيانة والرقابة الفنية في الهيئة القومية لسكك حديد مصر.